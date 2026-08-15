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Nogomet

Žalostne novice iz Francije: padli velikan vse bližje propadu

Bordeaux, 15. 08. 2026 08.55 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Žan Vipotnik

Nekoč eden od velikih francoskih nogometnih klubov Bordeaux, šestkratni francoski prvak in klub, kjer si je ime ustvarila francoska legenda Zinedine Zidane, je v vse večjih težavah in na robu propada. Klub, za katerega sta nekoč igrala Slovenca Žan Vipotnik in Ažbe Jug, grozi sodna likvidacija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Girondins de Bordeaux

Po letih hujših finančnih težav nad klubom z jugozahoda Francije po novem visi še grožnja sodne likvidacije, potem ko je v petek Francoski olimpijski in športni komite (CNOSF) zavrnil njihovo pritožbo proti izključitvi iz nacionalnih lig. Petkova odločitev po navedbah klubskega podpredsednika Arnauda De Carlia pomeni, da klub v prihajajoči sezoni ne bo smel igrati v četrti francoski ligi, kot so upali. Namesto tega je Bordeaux potonil še nižje in bo igral v šesti ligi. Klub ima 15 dni časa za vložitev nove pritožbe, a se bo sezona četrte lige v Franciji začela že 22. avgusta.

Pred tem je Bordeaux zaradi velikih finančnih težav leta 2024 izpadel iz druge v tretjo francosko ligo, nato se je po neuspelih pogajanjih z vlagatelji preselil še rang nižje. Klub je bil med drugim tudi kaznovan, ker ni zagotovil približno desetih milijonov evrov, potrebnih za fiskalno leto 2025-2026 in poravnavo dolgov, še navaja AFP. Žirondinci so šestkratni francoski prvaki, nazadnje so slavili v sezoni 2008/09. Ob tem so še štirikratni zmagovalci francoskega pokala, po trikrat so osvojili francoski ligaški pokal in superpokal. Za klub je med letoma 1992 in 1996 igral tudi nekdanji zvezdnik Zinedine Zidane.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: girondins.com

V klubu je bilo pred leti tudi nekaj slovenskega pridiha, za kratek čas ga je treniral Španec Albert Riera, zelo dobro znan s slovenskih zelenic, njegov dres pa sta nosila Žan Vipotnik in Ažbe Jug. Riera in Vipotnik sta bila v klubu v času začetka težav in sta ga kmalu zatem tudi zapustila. Riera je vlogo trenerja opravljal med oktobrom 2023 in julijem 2024, kamor je prišel po epizodah pri ljubljanski Olimpiji in Celju. Po koncu francoske zgodbe se je vrnil v knežje mesto.

Vipotnik se je v Bordeaux preselil poleti 2023 iz Maribora. Do avgusta 2024 je na 40 tekmah dosegel deset zadetkov, nato pa kot prosti igralec odšel k angleškemu drugoligašu Swanseaju, kjer je v minuli sezoni postal najboljši strelec angleške druge lige. Vratar Jug, danes član Maribora, je v Bordeauxu igral dolgo pred današnjimi težavami, od januarja 2011 do julija 2015, ko je takrat prišel iz ljubljanskega Interblocka. Po le štirih nastopih za francoski klub je odšel v portugalski Sporting.

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