Žalostne novice iz Francije: padli velikan vse bližje propadu

Po letih hujših finančnih težav nad klubom z jugozahoda Francije po novem visi še grožnja sodne likvidacije, potem ko je v petek Francoski olimpijski in športni komite (CNOSF) zavrnil njihovo pritožbo proti izključitvi iz nacionalnih lig. Petkova odločitev po navedbah klubskega podpredsednika Arnauda De Carlia pomeni, da klub v prihajajoči sezoni ne bo smel igrati v četrti francoski ligi, kot so upali. Namesto tega je Bordeaux potonil še nižje in bo igral v šesti ligi. Klub ima 15 dni časa za vložitev nove pritožbe, a se bo sezona četrte lige v Franciji začela že 22. avgusta.

Pred tem je Bordeaux zaradi velikih finančnih težav leta 2024 izpadel iz druge v tretjo francosko ligo, nato se je po neuspelih pogajanjih z vlagatelji preselil še rang nižje. Klub je bil med drugim tudi kaznovan, ker ni zagotovil približno desetih milijonov evrov, potrebnih za fiskalno leto 2025-2026 in poravnavo dolgov, še navaja AFP. Žirondinci so šestkratni francoski prvaki, nazadnje so slavili v sezoni 2008/09. Ob tem so še štirikratni zmagovalci francoskega pokala, po trikrat so osvojili francoski ligaški pokal in superpokal. Za klub je med letoma 1992 in 1996 igral tudi nekdanji zvezdnik Zinedine Zidane.