Žalujoči prepričani: 'Emiliana so ubili'

"To je nekaj, kar ne bomo kar tako zlahka sprejeli. Počutimo se, kot da nas je zapustil najožji član družine. Mnogim od nas je bil pravi vzor, odličen človek in super nogometaš, ki je imel lepo prihodnost pred seboj. Nikoli ga ne bomo pozabili," je dejal bližnji sorodnik Emiliana Sale Mattias Gatti, ki je prepričan, povzema pa ga tudi slovita španska Marca, da je bil nesojeni član Cardiff Cityja umorjen. "Preveč je nepravilnosti oziroma nejasnosti, da bi govorili zgolj o naključjih. Določeni so ga prisilili, da se vkrca na vse prej kot idealno letalo, ob tem pa so taisti vedeli, da bodo vremenske razmere med letom vse prej kot idealne. A Emiliano ni imel pravice do izbire, za marsikoga je očitno postal 'nevaren', zato so ga pustili samega. Tragediji ni mogel ubežati, na našo veliko žalost. Morali bi mu omogočiti boljše pogoje potovanja," je brez dlake na jeziku pristavil Gatti.



Spomnimo, da je nesrečni Sala podlegel hudim poškodbam glave in trupla.