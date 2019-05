Zamenjava: Težavni Brazilec za težavnega Francoza?

Kot poročajo različni španski mediji, med drugim tudi priznani novinar Gerard Romero, sta kluba že stopila v kontakt glede morebitne zamenjave. Pri Blaugrani si očitno Neymarja želijo nazaj, saj je Brazilec v tandemu z Lionelom Messijem pred leti deloval zelo dobro in Barceloni takrat priboril tudi njen zadnji naslov v Ligi Prvakov. 27-letnik je v francoski prestolnici sicer pokazal nekaj zelo dobrih predstav, a PSG-ju resnejšega uspeha na evropski sceni ni priigral. Prav zaradi tega naj bi bili na Parku Princev pripravljeni prisluhniti ponudbam za enega od prvih zvezdnikov moštva.

Na drugi strani je Ousmane Dembele na Camp Nou prišel kot 20-letni veliki up francoskega nogometa, ki pa se zaenkrat še ni povsem razcvetel. Poleg številnih poškodb se krilni nogometaš sooča tudi z očitki neprofesionalnega življenja, zaradi katerega je bil deležen številnih kritik. V letošnji sezoni je sicer pokazal nekaj zares odličnih predstav, a vprašanje ostaja, ali lahko stopi ob bok Messiju in Argentincu pomaga do novega naslova v Ligi prvakov.