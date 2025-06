Zamenjava za Gasperinija razburila navijače Atalante

"Atalanta z veseljem sporoča, da bo Ivan Jurić od 1. julija 2025 novi trener moške prve ekipe. Splitčan prihaja po podpisu dveletne pogodbe, ki se izteče 30. junija 2027," so na spletni strani kluba naznanili novo ime na svoji klopi.

Jurić stopa v velike čevlje Gian Piera Gasperinija, ki je Atalanto vodil devet let in se vpisal v zgodovino kluba in srca navijačev. Njegov največji uspeh je dosegel v lanski sezoni, ko je z Bergamaschi osvojil Ligo Evropa. Po skoraj desetletju v Bergamu pa se je Italijan odločil za nov izziv in prevzel vodenje Rome.