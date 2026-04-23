Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zampolli predlagal Trumpu, da Italija nadomesti Iran na SP

Washingto, 23. 04. 2026 09.12 pred 32 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA
Donald Trump

Paolo Zampolli, posebni odposlanec in bližnji prijatelj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, želi na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi zamenjati Iran z Italijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Omenjeni časnik se sklicuje na izjave Paola Zampollija, ki je predlagal, da bi iranske nogometaše na letošnjem mundialu med 11. junijem in 19. julijem nadomestili štirikratni svetovni prvaki iz Italije, ki se že tretjič zaporedoma niso uvrstili na svetovno prvenstvo. V letošnjih kvalifikacijah so jih izločili nogometaši iz BiH, neuspešni so bili tudi v kvalifikacijskih ciklusih za nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018 in Katarju 2022.

"Lahko potrdim, da sem Trumpu in predsedniku Mednarodne nogometne zveze Fifa Gianniju Infantinu predlagal, da Italija zamenja Iran na svetovnem prvenstvu," je v zvezi s tem dejal Zampolli. "Sanje vsakega Italijana so, da 'azzurri' nastopijo na letošnjem turnirju. S štirimi naslovi imajo tradicijo, ki upravičuje njihovo vključitev," je še dodal.

Poteza Zampollija naj bi bila po poročanju nekaterih medijev namenjena izboljšanju napetih odnosov med Trumpom in italijansko premierko Giorgio Meloni. Voditelja obeh omenjenih držav sta si v zadnjem času izmenjala kritike po Trumpovih napadih na papeža Leona XIV.

Udeležba Irana na svetovnem prvenstvu je bila v zadnjih tednih pod vprašajem zaradi vojne z ZDA. Infantino je prejšnji teden znova potrdil, da bo Iran sodeloval na turnirju, tedaj je za ameriški medij CNBC dejal: "Iranska reprezentanca bo zagotovo nastopila na SP." Iran se bo v skupinskem delu pomeril z Belgijo, Novo Zelandijo in Egiptom, tekme pa so predvidene v Seattlu in Los Angelesu. Fifa je zavrnila zahtevo Irana, da bi svoje tekme igrali v Mehiki.

Iran kljub vojni z ZDA načrtuje nastop na letošnjem mundialu. Iranska nogometna zveza je medtem sporočila, da bo reprezentanca štiri pripravljalne tekme igrala v Turčiji. V Turčijo bo odpotovala 6. maja, v načrtu pa je tudi pripravljalna tekma proti Španiji. Po pripravah v Mali Aziji se bodo iranski nogometaši odpravili čez Atlantik, kraj njihovega pripravljalnega tabora v ZDA pa še ni določen.

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
23. 04. 2026 09.54
aja makaronar je predlagal. no spodaj zapisano vseeno velja
Odgovori
0 0
SpamEx
23. 04. 2026 09.51
Se najbrž boji da bo cel svet navijal za Iran in to sredi USA
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
23. 04. 2026 09.50
🤣 še en dokaz da se požvižga na kakršnakoli pravila. tko kot na mednarodno pravo
Odgovori
+1
1 0
modelx
23. 04. 2026 09.41
čisto italjansko - vedno na račun drugih ob podpori zda. tako so nam ukradli tudi precej ozemlja.
Odgovori
+4
4 0
royayers
23. 04. 2026 09.36
Seveda, ker Trump odloca. Italijan tudi nima sramu, a ni dovolj, da je Infantino globoko v an usu, zdaj se ta. Pokal bo tako ali tako Trump dobil, lol
Odgovori
+3
3 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669