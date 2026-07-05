Maribor se je okrepil z nekdanjim nogometašem Benfice

V Mariboru rojeni defenzivni vezist Žan Jevšenak je v mladosti igral za Aluminij, nato pa se je preselil k Bravu, preden ga je v svoje vrste zvabila portugalska Benfica. Ta ga je poslala na kaljenje k mladinski zasedbi, s katero je slavil v mladinski različici lige prvakov.

Za drugo ekipo Benfice je odigral 52 tekem v drugi portugalski ligi, poleti 2024 pa prestopil k Pisi, pri kateri pa večje priložnosti ni dobil. Eno sezono je kot posojen nogometaš igral za portugalski Oliveirense ter lani za Van Spor v Turčiji.