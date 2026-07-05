Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Maribor se je okrepil z nekdanjim nogometašem Benfice

Maribor, 05. 07. 2026 18.20 pred 36 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Žan Jevšenak

Slovenski nogometaš Žan Jevšenak je nova okrepitev Maribora, so vijoličasti zapisali na spletni strani. Triindvajsetletnik je nazadnje kot posojen nogometaš italijanske Pise igral za turški Van Spor, z Mariborom pa je podpisal pogodbo do konca sezone 2028/29.

V Mariboru rojeni defenzivni vezist Žan Jevšenak je v mladosti igral za Aluminij, nato pa se je preselil k Bravu, preden ga je v svoje vrste zvabila portugalska Benfica. Ta ga je poslala na kaljenje k mladinski zasedbi, s katero je slavil v mladinski različici lige prvakov.

Za drugo ekipo Benfice je odigral 52 tekem v drugi portugalski ligi, poleti 2024 pa prestopil k Pisi, pri kateri pa večje priložnosti ni dobil. Eno sezono je kot posojen nogometaš igral za portugalski Oliveirense ter lani za Van Spor v Turčiji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S slovensko reprezentanco do 21 let (19 nastopov) je igral tudi na evropskem prvenstvu, zdaj pa bo pri 23 letih skušal Maribor vrniti tja, kamor spada, je povedal v izjavi za klub.

"Seveda so se med igranjem v tujini zvrstili tudi spodrsljaji in padci, ampak nove izkušnje so vedno dobrodošle in te dodatno utrdijo. Mislim, da prihajam z dragocenimi izkušnjami iz tujine in da lahko prispevam svoj delež. Ne dvomim, da se bomo hitro povezali, stopili skupaj in vrnili Maribor tja, kamor sodi," je dejal Jevšenak.

Mariborčani bodo novo sezono Prve lige Telemach začeli v nedeljo, 19. julija, ko bodo gostovali pri Aluminiju.

maribor prestop Žan Jevšenak Maribor nogomet Prva liga Telemach prestopi

Si bodo Angleži na tekmi proti Mehiki pomagali z viagro?

24ur.com Maribor pripeljal nadarjenega Slovenca
24ur.com Feta nova moč Maribora
24ur.com Odmevna okrepitev Celja, Maribor prepričal prvega napadalca
24ur.com Mariborčani z 18-letnim Dizdarevićem vlagajo v prihodnost
24ur.com Šimundža bo trenersko kariero nadaljeval na Poljskem
24ur.com Prvi Litovec v vijoličastem dresu
24ur.com Maribor ima novega trenerja: Đalović odslej vendarle v Ljudskem vrtu
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štajerc65
05. 07. 2026 19.07
Naši Slovenski fantje se vračajo NK Maribor. Bravo Zlatko.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj otroškega vozička nikoli ne prekrivamo s tetra plenico
Nutricionisti razkrivajo, kaj vedno vzamejo s seboj na bazen
Nutricionisti razkrivajo, kaj vedno vzamejo s seboj na bazen
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje
Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje
zadovoljna
Portal
Drama na dvoru: Umazane skrivnosti kraljeve družine bodo prišle na dan
Tedenski horoskop: Leve čaka premik v ljubezni, škorpijone pa strastna noč
Tedenski horoskop: Leve čaka premik v ljubezni, škorpijone pa strastna noč
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
vizita
Portal
Kaj nutricionisti priporočajo za zajtrk? Pravijo, da je to najboljša izbira
Upočasnite staranje možganov: navade, ki so vaše zaveznice
Upočasnite staranje možganov: navade, ki so vaše zaveznice
Vaginalna kandidiaza: vzroki, simptomi in zdravljenje vnetja
Vaginalna kandidiaza: vzroki, simptomi in zdravljenje vnetja
Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?
Zakaj lahko pik komarja sproži močno alergijsko reakcijo?
cekin
Portal
Oporoka: zakaj jo večina napiše prepozno
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Zakaj mladi danes zaslužijo več kot milenijci?
Zakaj mladi danes zaslužijo več kot milenijci?
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
moskisvet
Portal
Je preveč seksi za volan? Padla na vozniškem, ker naj bi bila "preveč privlačna"
Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti
Kineziolog svetuje, kako pivski trebuh spremeniti v mišice - ne nasedajte najpogostejši zmoti
Neverjetno: osem držav in dve celini za ceno ene večerje
Neverjetno: osem držav in dve celini za ceno ene večerje
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
dominvrt
Portal
Ko lastovke izberejo vaš dom: kako preprečiti škodo
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Spremenite dom v mediteransko oazo: 3 preprosti nasveti za udobje
Spremenite dom v mediteransko oazo: 3 preprosti nasveti za udobje
okusno
Portal
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
voyo
Portal
Zlo med nami: Ted Bundy
Štorklje se vračajo
Štorklje se vračajo
Tartinijev ključ
Tartinijev ključ
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763