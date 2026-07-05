Maribor se je okrepil z nekdanjim nogometašem Benfice

V Mariboru rojeni defenzivni vezist Žan Jevšenak je v mladosti igral za Aluminij, nato pa se je preselil k Bravu, preden ga je v svoje vrste zvabila portugalska Benfica. Ta ga je poslala na kaljenje k mladinski zasedbi, s katero je slavil v mladinski različici lige prvakov.
Za drugo ekipo Benfice je odigral 52 tekem v drugi portugalski ligi, poleti 2024 pa prestopil k Pisi, pri kateri pa večje priložnosti ni dobil. Eno sezono je kot posojen nogometaš igral za portugalski Oliveirense ter lani za Van Spor v Turčiji.
S slovensko reprezentanco do 21 let (19 nastopov) je igral tudi na evropskem prvenstvu, zdaj pa bo pri 23 letih skušal Maribor vrniti tja, kamor spada, je povedal v izjavi za klub.
"Seveda so se med igranjem v tujini zvrstili tudi spodrsljaji in padci, ampak nove izkušnje so vedno dobrodošle in te dodatno utrdijo. Mislim, da prihajam z dragocenimi izkušnjami iz tujine in da lahko prispevam svoj delež. Ne dvomim, da se bomo hitro povezali, stopili skupaj in vrnili Maribor tja, kamor sodi," je dejal Jevšenak.
Mariborčani bodo novo sezono Prve lige Telemach začeli v nedeljo, 19. julija, ko bodo gostovali pri Aluminiju.
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