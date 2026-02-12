Vipotnik je še naprej vroč, Štajerec prepričljivo prvi 'golgeter' lige

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Žan Vipotnik s 15 zadetki kraljuje na vrhu Championshipove lestvice strelcev. Štajerec je Swanseaju pomagal do suverene zmage nad Sheffield Wednesdayem; prispeval je tretji in četrti, zadnji zadetek, s čimer je na vrhu ligaške lestvice strelcev postal še za odtenek bolj osamljen. S 15 goli ima tri več od prvih zasledovalcev, kar je še posebej impresivno ob dejstvu, da labodi zasedajo razmeroma nizko 15. mesto.

Pred dnevi nas je razveselila novica, da se bo Vipotniku v drugem angleškem kakovostnem rangu pridružil Tomi Horvat. Nekdanji član Mure se je iz Gradca preselil v Bristol, za taščice pa je ekspresno debitiral. Trener Gerhard Struber ga je uvrstil v udarno enajsterico za pomemben dvoboj s Hullom, ki tako kot Bristol kroji zgornji del lestvice. Horvat se je Avstrijcu zahvalil z asistenco za prvi zadetek.

Žan Vipotnik FOTO: Profimedia