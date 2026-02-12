Vipotnik je še naprej vroč, Štajerec prepričljivo prvi 'golgeter' lige

Žan Vipotnik s 15 zadetki kraljuje na vrhu Championshipove lestvice strelcev. Štajerec je Swanseaju pomagal do suverene zmage nad Sheffield Wednesdayem; prispeval je tretji in četrti, zadnji zadetek, s čimer je na vrhu ligaške lestvice strelcev postal še za odtenek bolj osamljen. S 15 goli ima tri več od prvih zasledovalcev, kar je še posebej impresivno ob dejstvu, da labodi zasedajo razmeroma nizko 15. mesto.
Pred dnevi nas je razveselila novica, da se bo Vipotniku v drugem angleškem kakovostnem rangu pridružil Tomi Horvat. Nekdanji član Mure se je iz Gradca preselil v Bristol, za taščice pa je ekspresno debitiral. Trener Gerhard Struber ga je uvrstil v udarno enajsterico za pomemben dvoboj s Hullom, ki tako kot Bristol kroji zgornji del lestvice. Horvat se je Avstrijcu zahvalil z asistenco za prvi zadetek.
Vipotnik je nase prvič opozoril pri Mariboru, od koder se je leta 2023 za slabe tri milijone evrov preselil v Bordeaux. Nekdanji francoski velikan je zaradi finančnih težav leto kasneje razpustil nogometaše, slovenski napadalec pa se je kot prost igralec pridružil otoškemu drugoligašu Swanseaju. Tam je v prvi sezoni prvenstva na 42 obračunih dosegel sedem golov, v letošnji pa je na 29 tekmah zabil že 15 zadetkov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.