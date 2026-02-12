Naslovnica
Nogomet

Vipotnik je še naprej vroč, Štajerec prepričljivo prvi 'golgeter' lige

London, 12. 02. 2026 08.42

Avtor:
M.J.
Žan Vipotnik

Žan Vipotnik je Swanseaju, ki nastopa v drugorazrednem tekmovanju po kakovosti v Angliji, pomagal do dvanajste zmage v sezoni. Slovenski reprezentančni napadalec, nekdanji član Maribora, je v tej sezoni na Otoku zabil petnajst golov, šest več kot v celotni lanski sezoni. Nič čudnega, da se je 23-letni Slovenec našel na radarju nekaterih otoških elitnih ligašev. Nazadnje se je Vipotnik izkazal z dvema doseženima goloma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Žan Vipotnik s 15 zadetki kraljuje na vrhu Championshipove lestvice strelcev. Štajerec je Swanseaju pomagal do suverene zmage nad Sheffield Wednesdayem; prispeval je tretji in četrti, zadnji zadetek, s čimer je na vrhu ligaške lestvice strelcev postal še za odtenek bolj osamljen. S 15 goli ima tri več od prvih zasledovalcev, kar je še posebej impresivno ob dejstvu, da labodi zasedajo razmeroma nizko 15. mesto.

Preberi še Šeška 'zabetoniral' na klop, zdaj ga kuje med zvezde

Pred dnevi nas je razveselila novica, da se bo Vipotniku v drugem angleškem kakovostnem rangu pridružil Tomi Horvat. Nekdanji član Mure se je iz Gradca preselil v Bristol, za taščice pa je ekspresno debitiral. Trener Gerhard Struber ga je uvrstil v udarno enajsterico za pomemben dvoboj s Hullom, ki tako kot Bristol kroji zgornji del lestvice. Horvat se je Avstrijcu zahvalil z asistenco za prvi zadetek.

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Profimedia

Vipotnik je nase prvič opozoril pri Mariboru, od koder se je leta 2023 za slabe tri milijone evrov preselil v Bordeaux. Nekdanji francoski velikan je zaradi finančnih težav leto kasneje razpustil nogometaše, slovenski napadalec pa se je kot prost igralec pridružil otoškemu drugoligašu Swanseaju. Tam je v prvi sezoni prvenstva na 42 obračunih dosegel sedem golov, v letošnji pa je na 29 tekmah zabil že 15 zadetkov.

nogomet vipotnik

