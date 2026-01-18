Naslovnica
Nogomet

Žan Vipotnik na vrhu seznama strelcev v Championshipu

Swansea, 18. 01. 2026 13.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Žan Vipotnik

Slovenski reprezentant Žan Vipotnik nadaljuje z odličnimi predstavami na Otoku. Za Swansea je v ligi zbral že 11 zadetkov, kar ga uvršča v sam vrh napadalcev angleškega drugorazrednega ligaškega tekmovanja. Po poročanju številnih medijev se 23-letniku že zdaj nasmiha prestop med angleško elito, če bo formo še stopnjeval, pa bodo možnosti, da postane tretji Slovenec v Premier ligi, še večje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na zadnji tekmi Championshipa je Žan Vipotnik znova poskrbel za veselje na domačih tribunah, ko je labodom v 21. minuti priskrbel vodstvo proti Birminghamu. Svoj 11. ligaški zadetek letošnje sezone je dosegel po lepem protinapadu, ki ga je 23-letni Štajerc zaključil s strelom v padu. Na tribunah valižanskega stadiona je njegovo ime opevano že celo sezono, zna pa se zgoditi, da ga pristaši Swansea kmalu ne bodo več gledali v ljubljenem belem dresu.

Že pred začetkom prestopnega roka ga je opazoval West Ham, ki je izgubil nemškega napadalca Nicklasa Füllkruga. Kladiva so se na koncu odločila za argentinskega osrednjega napadalca Lazia Valentina Castellanosa. Vipotnik bo kljub temu zagotovo ostal želja številnih otoških klubov, ki kotirajo višje od Swansea. Z Valižani nekdanji igralec Maribora trenutno zaseda 16. mesto, kar seveda še podkrepi impresivnost njegovega strelskega izkupička. Trenutno si na lestvici strelcev Championshipa prvo mesto deli z Angležem Adamom Armstrongom, ki gole zabija za Southampton.

Žan Vipotnik
Žan Vipotnik
FOTO: Damjan Žibert

Angleški prvoligaši, predvsem tisti pri dnu lestvice, si v napadu želijo predvsem zanesljivosti in konsistence. Prav zato se velikokrat obrnejo proti 2. ligi, kjer imajo igralci že izkušnje z igranjem na otoških stadionih in s standardi otoških sodnikov. Vipotnik z odličnimi predstavami seveda še dodatno krepi vlogo druge violine Benjamina Šeška v slovenski izbrani vrsti, če ga bo naš novi selektor seveda videl v tej luči.

žan vipotnik swansea 11 zadetkov prestop premier liga

Žvižgi in Viniciusov obup, Arbeloa ga brani: Z njim smo osvajali Lige prvakov

