Žan Vipotnik na vrhu seznama strelcev v Championshipu

Na zadnji tekmi Championshipa je Žan Vipotnik znova poskrbel za veselje na domačih tribunah, ko je labodom v 21. minuti priskrbel vodstvo proti Birminghamu. Svoj 11. ligaški zadetek letošnje sezone je dosegel po lepem protinapadu, ki ga je 23-letni Štajerc zaključil s strelom v padu. Na tribunah valižanskega stadiona je njegovo ime opevano že celo sezono, zna pa se zgoditi, da ga pristaši Swansea kmalu ne bodo več gledali v ljubljenem belem dresu.

Že pred začetkom prestopnega roka ga je opazoval West Ham, ki je izgubil nemškega napadalca Nicklasa Füllkruga. Kladiva so se na koncu odločila za argentinskega osrednjega napadalca Lazia Valentina Castellanosa. Vipotnik bo kljub temu zagotovo ostal želja številnih otoških klubov, ki kotirajo višje od Swansea. Z Valižani nekdanji igralec Maribora trenutno zaseda 16. mesto, kar seveda še podkrepi impresivnost njegovega strelskega izkupička. Trenutno si na lestvici strelcev Championshipa prvo mesto deli z Angležem Adamom Armstrongom, ki gole zabija za Southampton.