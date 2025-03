Zanesljiva zmaga Zajčevega Toulousa

Toulouse, za katerega je Zajc igral od 83. minute, je vse štiri gole dosegel v drugem polčasu, zadeli so Frank Magri, Vincent Sierro, Charlie Cresswell in Noah Edjouma. Toulouse se je s to zmago vsaj začasno povzpel na osmo mesto.

Lyon je pred tem doma po preobratu premagal Brest z 2:1, oba gola za zmagovalce je dosegel Alexandre Lacazette, obakrat mu je podal Rayan Cherki. Ta je z devetimi asistencami vodilni v tem elementu v ligi.

Auxerre je z 0:1 izgubil proti Strasbourgu, zadnjeuvrščeni Montpellier pa z 0:4 proti Rennesu, pri katerem je zadnji gol dosegel Arnaud Kalimuendo, ki je pri 11 golih v sezoni.