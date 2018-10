Zanimiva izpoved Koscielnyja: Na trenutke sem si želel, da Francija izgubi na mundialu

"Svetovno prvenstvo v Rusiji bo največja črna pika v moji karieri. Težko sem sprejel poškodbo, nato pa je bilo to še težje sprejeti, ko je Francija postala svetovna prvakinja. Delček mene je izjemno sebičen. Ves čas sem si govoril, da bi lahko bil del te avanture in na koncu bi postal svetovni prvak. To bi bil eden najlepših spominov v mojem življenju. Težko je bilo to sprejeti in težko lahko kdo reče, da me razume," je uvodoma v obsežnem intervjuju zaCanal+ dejal Laurent Koscielny. Branilec londonskega Arsenala je bil namreč primoram izpustit mundial zaradi poškodbe ahilove tetive, ki jo je utrpel na polfinali tekmi Lige Evropa proti madridskemu Atleticu. Zaradi hude poškodbe ni odpotoval z rojaki v Rusiji in tako ostal brez tako želenega naslova svetovnega prvaka. Sedaj se je pri 33-ih letih odločil, da tudi konča z reprezentančno kariero, čeprav je želel to storiti po svetovnem prvenstvu, na katerem je bil prepričan, da bo nastopil.

"Bil sem vesel za fante, a mi v isti sapi tudi ni bilo všeč. Nisem se počutil kot svetovni prvak, kot se je počutilo vseh 60 milijonov Francozov. Doživljal sem čudne trenutke. Med turnirjem sem jim privoščil vsako zmago, a hkrati upal, da izgubijo. Tako sem se pač počutil," je iskreno priznal Koscielny, ki nikakor ni uspel preboleti, da ni del enega največjih uspehov v zgodovini francoskega nogometa.



"To je bila prva velika poškodba v moji karieri in psihično me je izjemno učvrstila. Veliko sem se naučil o sebi, o nogometu in življenju na sploh. Vsak dan sem trdo delal in poskušal pravočasno okrevati, celo družino sem zapostavil v tistem obdobju. Takšno je pač življenje in s tem se je potrebno soočiti. Med rehabilitacijo sem bil sebičen, razmišljal sem zgolj o sebi in nisem poslušal nikogar,"je še dodal izkušeni branilec, ki je sedaj potrdil, da dresa z državnim grbom, ne bo nikoli več oblekel. Razlog tiči tudi v selektorju Didierju Deschampsu, s katerim ni bil v dobrih odnosih. "Selektor Deschamps me je po svetovnem prvenstvu poklical. In to je bilo za moj rojstni dan. Veliko ljudi me je tekom moje kariere že razočaralo, tudi drugi trenerji, ne le on. Počutim se izdanega z njegove strani. Vedno sem dal vse za svojo domovino in poškodba ni spremenila mojih načrtov. Nisem več igralec Francije, ampak zgolj njen največji navijač," zaključi Koscielny, ki upa, da bo čimprej nared, da bo lahko znova zaigral v dresu Arsenala.