Zaniolo in izjemni Rui Patricio Romi prinesla prvi evropski naslov

Pred sklepnim dejanjem uvodne sezone Konferenčne lige so glavni akterji iz obeh taborov poudarjali, da bodo o zmagovalcu odločale malenkosti. Tako Jose Mourinho kot tudi strateg Feyenoorda Arne Slot na drug strani sta v začetno enajsterico svojih moštev uvrstila preverjene moči, uvodne minute dvoboja pa so pripadle favorizirani italijanski zasedbi.

Kljub terenski premoči si Roma vse do 24. minute ni priigrala omembe vredne priložnosti, še bolj pasivni v napadalnih akcijah pa so bili nogometaši Feyenoorda, ki so bili očitno v uvodnih 20 minutah pod vtisom pomembnosti dvoboja. Kot zapisano, so prvi zapretili Romini nogometaši, natančneje mladi 22-letni napadalec Nicolo Zaniolo, ki pa v zaključku lepe globinske podaje kapetana Lorenza Pellegrinija ni uspel spremeniti v vodilni zadetek. Le dve minuti pozneje je Roma izvedla nov napad, v katerem je Tammy Abraham z visokim predložkom želel najti Pellegrinija, ki pa je bil nekoliko prekratek. To je bilo obdobje popolne prevlade Mourinhove čete, ki je s poletno in obenem organizirano igro povsem onemogočila neprepoznavne Nizozemce. Kar Zaniolu ni uspelo v omenjeni 24. minuti, je popravil osem minut pozneje, ko je Gianluca Mancini podal v kazenski prostor Feyenoorda, tam pa je Zaniolo žogo mojstrsko sprejel s prsmi in v nadaljevanju akcije s prefinjenim strelom ukanil nemočnega Justina Bijlowa.

V zaključku prvega dela se je ritem igre malce umiril, Roma pa je na veliki odmor odšla z minimalno prednostjo 1:0. Varovanci trenerja Arneja Slota so v drugi polčas krenili povsem drugače - agresivno in odločno na sredini igrišča, kjer so v prvem delu igre Nizozemci vajeti igre povsem prepustili Romi - in prisilili Italijane v podrejen položaj. Napadi so se vrstili kot po tekočem traku, že v drugi minuti nadaljevanja je podajo Guusa Tila z desne strani Mancini odbil v lastno vratnico, nato pa je Reiss Nelson poskusil še z roba kazenskega prostora, a je Rui Patricio odlično posredoval. Z odlično obrambo se je Portugalec izkazal tudi v 51. minuti po pravi bombi Tyrella Malacia, ko je s skrajnimi napori žogo odbil v vratnico.