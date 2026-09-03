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Nogomet

Zanka okoli Infantinovega vratu vse bolj ozka, Uefa pripravlja kazensko ovadbo

Ljubljana, 03. 09. 2026 09.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Gianni Infantino

Spor med Uefo in predsednikom Fife Giannijem Infantinom bi lahko dobil tudi pravni epilog. Kot poroča The Athletic, Evropska nogometna zveza pripravlja kazensko ovadbo in začetek postopka proti prvemu možu Fife pred švicarskim sodiščem.

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Odnosi med Uefo in Giannijem Infantinom so že dalj časa močno načeti, evropska krovna nogometna organizacija pa je v zadnjem obdobju naredila tudi konkretne korake v tej smeri. Uefa je od treh sodišč v Združenih državah Amerike zahtevala dokumentacijo in pravna pojasnila, povezana z načinom vrednotenja svetovnega prvenstva, katerega deleže naj bi Infantino nameraval prodati zasebnim vlagateljem.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Po navedbah The Athletica v FIFA menijo, da so poteze UEFA neposredno usmerjene proti Infantinu. Kljub temu naj bi svetovna nogometna zveza v primeru sodnega postopka krila njegove pravne in finančne stroške. Razlog je v tem, da je Infantino v obravnavanem primeru deloval kot predsednik FIFA oziroma kot uradni predstavnik organizacije, ne pa kot zasebnik.

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"FIFA ne bi bila dolžna kriti stroškov, če bi Infantino deloval kot zasebna oseba v zadevi, ki ni povezana z njegovim delom," med drugim navaja The Athletic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odprti spor med najvplivnejšima nogometnima organizacijama na svetu bi tako lahko dobil povsem novo razsežnost, če bo UEFA napovedani kazenski postopek pred švicarskim pravosodjem tudi uradno sprožila.

Razlagalnik

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) je mednarodna krovna organizacija za nogomet, futsal in nogomet na mivki. Ustanovljena je bila leta 1904 v Parizu s ciljem nadzora mednarodnih tekmovanj. Njena najpomembnejša naloga je organizacija svetovnega prvenstva v nogometu, ki velja za enega najbolj gledanih športnih dogodkov na svetu, poleg tega pa skrbi za razvoj nogometa, določanje pravil igre in urejanje prestopov igralcev na globalni ravni.

Uefa (Union of European Football Associations) je ena od šestih kontinentalnih konfederacij, ki so članice Fife. Ustanovljena je bila leta 1954 in je odgovorna za upravljanje nogometa v Evropi. Uefa organizira prestižna tekmovanja, kot sta Liga prvakov in evropsko prvenstvo. Čeprav je Uefa del širše strukture Fife, pogosto deluje kot samostojna entiteta, ki zastopa interese evropskih nogometnih zvez, kar včasih vodi do napetosti in političnih sporov glede delitve moči, prihodkov in vizije razvoja športa.

Gianni Infantino je švicarsko-italijanski nogometni funkcionar, ki od leta 2016 opravlja funkcijo predsednika Fife. Preden je prevzel vodenje svetovne nogometne zveze, je dolgo časa deloval znotraj Uefe, kjer je bil med letoma 2009 in 2016 njen generalni sekretar. Njegov mandat na čelu Fife zaznamujejo številne reforme, širitev svetovnega prvenstva na večje število reprezentanc ter prizadevanja za povečanje komercialnih prihodkov organizacije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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