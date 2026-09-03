Zanka okoli Infantinovega vratu vse bolj ozka, Uefa pripravlja kazensko ovadbo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Odnosi med Uefo in Giannijem Infantinom so že dalj časa močno načeti, evropska krovna nogometna organizacija pa je v zadnjem obdobju naredila tudi konkretne korake v tej smeri. Uefa je od treh sodišč v Združenih državah Amerike zahtevala dokumentacijo in pravna pojasnila, povezana z načinom vrednotenja svetovnega prvenstva, katerega deleže naj bi Infantino nameraval prodati zasebnim vlagateljem.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Po navedbah The Athletica v FIFA menijo, da so poteze UEFA neposredno usmerjene proti Infantinu. Kljub temu naj bi svetovna nogometna zveza v primeru sodnega postopka krila njegove pravne in finančne stroške. Razlog je v tem, da je Infantino v obravnavanem primeru deloval kot predsednik FIFA oziroma kot uradni predstavnik organizacije, ne pa kot zasebnik.

"FIFA ne bi bila dolžna kriti stroškov, če bi Infantino deloval kot zasebna oseba v zadevi, ki ni povezana z njegovim delom," med drugim navaja The Athletic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Odprti spor med najvplivnejšima nogometnima organizacijama na svetu bi tako lahko dobil povsem novo razsežnost, če bo UEFA napovedani kazenski postopek pred švicarskim pravosodjem tudi uradno sprožila.