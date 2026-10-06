Zanka okoli vratu Infantina vse bolj ozka: Nemci zahtevajo rdeči karton

" Moramo ga izključiti iz igre ," je Neuendorf dejal v intervjuju za časnik Tagesspiegel . Obenem je napovedal, da marca prihodnje leto na volitvah ne bo glasoval za Infantina. " Gianni Infantino kot predsednik Fife ni več sprejemljiv. Nogometu je naredil veliko škode ," je dejal Bernd Neuendorf . V nemški zvezi naj bi bili enotni, da je Infantino " izgubil vsakršno zaupanje ".

V Berlinu je za sredo predvideno srečanje vseh 55 članic Uefe. Neuendorf je že pred tem Infantinovo ponudbo reform 211 članicam Fife označil za " prozoren manever ". Po njegovem mnenju si želi Švicar s tem predvsem zagotoviti svojo ponovno izvolitev prihodnje leto.

Infantino se je na vse glasnejše kritike svojega načina vodenja odzval s pismom, v katerem je nasprotnikom prvič ponudil pogovore o morebitnih reformah. Napovedal je neodvisen zunanji pregled upravljanja Fife ter posvetovanja o izboljšanju procesov odločanja, vključno z vlogo predsednika.

Šestinpetdesetletni Infantino je hkrati jasno nakazal, da želi še naprej voditi Fifo. O morebitnem umiku kandidature za četrti mandat na kongresu marca 2027 ni govora. Prav to od njega zahtevajo njegovi kritiki, med katerimi je tudi predsednik Uefe Aleksandar Čeferin .

Za zdaj Infantino nima protikandidata. Njegovi nasprotniki morajo kandidata za predsedniške volitve, ki bodo tri mesece pozneje v Maroku, določiti najpozneje do 18. novembra. Takrat se izteče rok Fife za vložitev kandidatur. "Infantino je na položaju že deset let in je v Fifi vzpostavil kulturo, ki potrebuje temeljite spremembe. Ne moremo pa lisice postaviti za čuvaja kokošnjaka," je opozoril Neuendorf in dodal, da ne more nujno potrebnih reformnih procesov voditi prav človek, ki je odgovoren za današnje stanje.

Spor med Neuendorfom in Infantinom se je konec avgusta zaostril, ko je v povezavi z načrti za vlagatelje v svetovno prvenstvo prišlo tudi do grožnje z vložitvijo kazenske ovadbe pred švicarskimi sodišči.