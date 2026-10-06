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Nogomet

Zanka okoli vratu Infantina vse bolj ozka: Nemci zahtevajo rdeči karton

Berlin, 06. 10. 2026 12.18 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA
Bernd Neuendorf, Julian Nagelsmann in Rudi Moeller

Pred srečanjem vseh članic Evropske nogometne zveze (Uefa) v Berlinu se predsednik Nemške nogometne zveze DFB Bernd Neuendorf še naprej distancira od predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina. Tokrat je šel Neuendorf še korak dlje in za šefa svetovne nogometne organizacije zahteval kar "rdeči karton".

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"Moramo ga izključiti iz igre," je Neuendorf dejal v intervjuju za časnik Tagesspiegel. Obenem je napovedal, da marca prihodnje leto na volitvah ne bo glasoval za Infantina. "Gianni Infantino kot predsednik Fife ni več sprejemljiv. Nogometu je naredil veliko škode," je dejal Bernd Neuendorf. V nemški zvezi naj bi bili enotni, da je Infantino "izgubil vsakršno zaupanje".

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V Berlinu je za sredo predvideno srečanje vseh 55 članic Uefe. Neuendorf je že pred tem Infantinovo ponudbo reform 211 članicam Fife označil za "prozoren manever". Po njegovem mnenju si želi Švicar s tem predvsem zagotoviti svojo ponovno izvolitev prihodnje leto.

Gianni Infantino
Gianni Infantino
FOTO: Profimedia

Infantino se je na vse glasnejše kritike svojega načina vodenja odzval s pismom, v katerem je nasprotnikom prvič ponudil pogovore o morebitnih reformah. Napovedal je neodvisen zunanji pregled upravljanja Fife ter posvetovanja o izboljšanju procesov odločanja, vključno z vlogo predsednika.

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Šestinpetdesetletni Infantino je hkrati jasno nakazal, da želi še naprej voditi Fifo. O morebitnem umiku kandidature za četrti mandat na kongresu marca 2027 ni govora. Prav to od njega zahtevajo njegovi kritiki, med katerimi je tudi predsednik Uefe Aleksandar Čeferin.

Aleksander Čeferin
Aleksander Čeferin
FOTO: AP

Za zdaj Infantino nima protikandidata. Njegovi nasprotniki morajo kandidata za predsedniške volitve, ki bodo tri mesece pozneje v Maroku, določiti najpozneje do 18. novembra. Takrat se izteče rok Fife za vložitev kandidatur. "Infantino je na položaju že deset let in je v Fifi vzpostavil kulturo, ki potrebuje temeljite spremembe. Ne moremo pa lisice postaviti za čuvaja kokošnjaka," je opozoril Neuendorf in dodal, da ne more nujno potrebnih reformnih procesov voditi prav človek, ki je odgovoren za današnje stanje.

Spor med Neuendorfom in Infantinom se je konec avgusta zaostril, ko je v povezavi z načrti za vlagatelje v svetovno prvenstvo prišlo tudi do grožnje z vložitvijo kazenske ovadbe pred švicarskimi sodišči.

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KOMENTARJI4

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Clovek
06. 10. 2026 13.29
Ne moreš več odpreti članka o nogometu, brez da bi v komentarjih prevladoval največji Barcin obsedenec na svetu. Samo danes spisal 25 esejev polnih bolečin in solz, ker njegove “galaktike” tepe vsak, ki si vzame 15 min časa, v njegovem svetu pa so vedno za vse krivi sodniki. Kaj češ, takšnim osebkom pač ni več pomoči.
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0 0
SpamEx
06. 10. 2026 13.09
pravilno
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0 0
cripstoned
06. 10. 2026 13.03
Infantino ni kaj bolj drugacen od roparjev iz katalonije ala gaspart, bartomeu, rossel in LAPORTA...NEGREIRA je se hujsi primer podkupovanja in korupcije pa se o tem samo pri nas niti malo ne pise...
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+2
2 0
cripstoned
06. 10. 2026 13.02
Farsici dobrodosli tudi v tem clanku...pokomentirajte cloveka ki je vasega malega argentinskega prevaranta potegnil iz pokoja in mu skupaj z arabci obljubil naslov SP-a v katarju ...po tisti sramoti iz katarja pa je svojo korupcijo in prirejanje v korist argentine ponovil se letos v ameriki...neverjetno kako je umazal infantino nogomet v svojem 10letnem mandatu...tudi njegov predhodnik blatter je imel veliko masla na glavi ampak v primerjavi z infantinom je blatter pravi malcek...ta si je dobesedno podredil vse in vsakega v ozadju pa so arabci (katar) in amerika (trump) imeli dirigentsko palico...FUJ
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+1
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