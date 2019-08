Zappacosta iz Chelseaja k Romi

Branilec angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja Davide Zappacosta se je kot posojen igralec za pol leta pridružil italijanskemu prvoligašu Romi, rimski klub pa ima možnost, da posojo podaljša do konca sezone, so sporočili iz tabora Rimljanov. Sedemindvajsetletni italijanski reprezentant je sočasno podaljšal pogodbo z modrimi do junija 2022.

Frank Lampard na Davideja Zappoacosto ne računa. FOTO: AP "Vesel sem, da sem se pridružil Romi, izkušnja preko morja mi je pomagala napredovati tako po igralski kot človeški plati," je dejal Davide Zappacosta. Italijan se je Chelseaju pridružil leta 2017 iz Torina, ko je z moštvom s Stamford Bridgea podpisal štiriletno pogodbo. Za modre je zbral 52 nastopov. Roma je lansko sezono Serie A končala na šestem mestu, pod vodstvom novega trenerja Paula Fonsece pa bo novo sezono začela v nedeljo proti ekipi iz Genove.