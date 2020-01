Zapravil izjemno priložnost, dobil rdeči karton, na koncu pa postal igralec tekme

V 115. minuti je Alvaro Morata sam krenil proti vratom Thibauta Courtoisa , tik pred kazenskim prostorom pa ga je s prekrškom zaustavil Fedederico Valverde . Urugvajec je bil upravičeno izključen, a na njegovo srečo je ostalo pri 0:0, po enajstmetrovkah pa so bili boljši Realovi nogometaši, ki so tako prišli do nove lovorike. 21-letni nogometaš sredine igrišča si je po tekmi prislužil ogromno pohval, med drugim je bil izbran za igralca tekme. Tudi sam je bil na novinarski konferenci prešerne volje, dejal je: "Seveda sem zadovoljen. Z ekipo vsak dan trdo garamo za takšne rezultate, lepo je, ko se ti delo s treningov obrestuje na tekmah. Na igrišču uživam sleherno minuto, poleg tega pa zmagujemo, kar je najpomembneje."

Morata, oprosti

Valverde se je dotaknil tudi Morate, ki mu je s prekrškom preprečil stoodstotno priložnost. "To je nekaj, česar ne bi smel početi. Opravičil sem se mu. Želel sem storiti nekaj drugega, a mi ni uspelo. Podrl sem ga in bil upravičeno izključen. Vesel sem zaradi naslova, po drugi strani pa sem žalosten, ker sem storil nekaj slabega."

"V slačilnici so se mi vsi zahvalili. Morda je moje posredovanje izstopalo, a prav je, da se zasluge za zmago pripišejo celotni ekipi. Vsi smo 120 minut garali, na koncu pa rezultat ni izostal," je dejal Urugvajec, ki ni želel razkriti, kaj mu je po izključitvi dejal Diego Simeone: "Žalosten sem bil, ker sem zapuščal igrišče, a tako trener (Zinedine Zidane, op. a.) kot vsi ostali na klopi so mi vlili moč, saj je bilo videti, da so hvaležni za to, kar sem storil. Tudi Simeone je prišel do mene. Ne želim povedati, kaj točno mi je rekel, lahko pa povem, da tega ne bi storil vsak."

Fede Valverde