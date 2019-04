'Zapravljena priložnost stoletja': Choupo-Mothing s petih centimetrov zgrešil prazen gol

Nogometaši PSG-ja so v tekmo s Strasbourgomvstopili z miselnostjo, da če dosežejo zmago, bodo še sedmič v zadnjih sedmih letih osvojil naslov prvaka v francoskem državnem prvenstvu. In začelo se je po željah domačih navijačev, ko jih je v 13. minuti v vodstvo popeljal Eric Maxim Choupo-Moting. A gostje so še pred koncem polčasa po zaslugi Nuna da Coste in Anthonyja Goncalvesaprišlo do popolnega preobrata in vodstva. Za končnih 2 : 2 pa je v 83. minuti poskrbel Timo Kehrer. PSG je tako ostal brez naslova po 30 odigranih tekmah, a bo imel priložnost že na naslednji tekmi, kjer proti Lillu potrebuje zgolj točk.

A bolj, kot po zapravljeni priložnosti za osvojitev naslova, si bodo to tekmo ljubitelji nogometa spomnili po dogodku, ki se je zgodil v 28. minuti srečanja. Christopher Nkunkuje streljal z desne strani in žoga bi končala v mreži, če ne bi Choupo-Moting želel 'ukrasti' gola soigralcu in se pri tem spektakularno osmešil. V Nemčiji rojeni kamerunski reprezentant je namreč želel na 'svoj račun' dodati drugi gol in s tem povesti svoje moštvo v vodstvo z 2 : 1, a je dobesedno na golovi črti tako grdo zgrešil, da je žogo poslal v vratnico in nemudoma postal tarča posmeha na svetovnem spletu. Strateg Parižanov Thomas Tuchel je sicer nemudoma po tekmi stopil v bran svojemu nogometašu in zatrdil, da 30-letnik ni krivec, da so osem tekem pred koncem zapravili prvo zaključno žogo za osvojitev naslova v Franciji.