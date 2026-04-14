Zapuščina Diega Maradone za pomoč lačnim

Hiša v Villi Fiorito, revni soseski na obrobju Buenos Airesa, sicer ne pripada več družini Maradone, ki je umrl leta 2020 po srčnem infarktu.

Vendar je njen sedanji lastnik zadnji mesec posodil svoje umazano dvorišče skupini prostovoljcev, ki kurijo žar in kuhajo za sosede, poročajo svetovni mediji.

Potrebni pomoči lahko na ulici Amazor 523 v predmestju Buenos Airesa, Fioritu, kjer je igralec, ki so ga poimenovali argentinski "zlati fant", odraščal v hudi revščini, povprašajo tudi za oblačila.

V tej soseski s približno 50.000 ljudmi, ki živijo v skromnih opečnatih hišah, na desetine fresk prikazuje ključne trenutke v karieri slavnega igralca s številko 10.

V Fioritu sosedje prihajajo in odhajajo v "Diegovo hišo", kot jo imenujejo, in odnašajo posode, ki jih prostovoljci polnijo s piščančjo enolončnico ali drugimi jedmi, kuhanimi v velikanskih kotlih na dvorišču.