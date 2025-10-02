Zapustil United in že blesti: Hojlunda primerjajo s Haalandom

V pogovoru za Corriere dello Sport je dodal: "Pri prvem zadetku sem čakal pravi trenutek, da mu podam, nato pa je on opravil svoje. Mislim, da Rasmus zelo napreduje in da je po načinu igre zelo podoben Haalandu. Oba rada napadata prostor. Morda se Hojlund večkrat spusti po žogo, a še vedno mora največkrat iskati globino, kjer je lahko najbolj nevaren in nam veliko pomaga."

"Hojlund ima veliko kakovosti. Kot napadalec moraš imeti tisti občutek za gol, to je izjemno pomembno tako zanj kot za ekipo. Bila je čudovita noč, ki mu bo dala dodatno samozavest in nam prinesla še več zadetkov," je po tekmi povedal Kevin De Bruyne , ki je podal pri obeh golih Danca.

"To je bila noč, o kateri sanjaš. Proslavljal sem tako z grbom Napolija, ker sem srečen, da igram tukaj, kot tudi z znakom Lige prvakov, saj obožujem, ko zabijam gole v Evropi. Igrati s takšnim talentom, kot je Kevin De Bruyne, je nekaj posebnega. Jaz moram samo priti v prostor, on pa mi bo podal žogo," je pohvalo vrnil 22-letni Danec.

Na družbenih omrežjih je nato z nasmehom dodal: "Dva zadetka v Ligi prvakov po dveh asistencah Kevina De Bruyna – tega na mojem bingo listku za leto 2025 res ni bilo."

Hojlund, ki je v poletju 2023 za 80 milijonov evrov prestopil iz Atalante v Manchester United, je v svoji prvi sezoni na Otoku dosegel 16 golov v vseh tekmovanjih, a le štiri v Premier ligi. Zaradi prihoda Benjamina Šeška ga trener Ruben Amorim letos ni uvrstil niti na seznam ekipe, zato se je na zadnji dan poletnega prestopnega roka preselil v Neapelj.

United je ob tem prejel 6,6 milijona evrov odškodnine za posojo, Napoli pa bo imel prihodnje poletje možnost, da Hojlunda odkupi za 44 milijonov evrov. Trener italijanskih prvakov Antonio Conte se je zanj odločil po poškodbi Romeluja Lukakuja, odločitev pa se je doslej izkazala za zadetek v polno.