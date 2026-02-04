Zara Kramžar iz Italije v Anglijo

Zara Kramžar, ki je bila na prireditvi European Women's Football Gala razglašena za najbolj nadarjeno mlado mednarodno igralko, se seli v Anglijo, da okrepi ekipo v zaključku sezone. Nosila bo dres s številko 21, ob prestopu pa je za Everton TV povedala:
"Zelo sem vznemirjena. Vsi smo za to veliko delali. Vesela sem, da sem tukaj in da začenjam svojo pot. Komaj čakam. Zelo se veselim igranja na Goodison Parku in srečanja z navijači. Navdušena sem, da se bom lahko veliko naučila o Evertonu. Rada igram na velikih stadionih. Veselim se, da bom dosegala zadetke pred navijači in da bom na igrišču dala vse od sebe – za njih in za klub."
Zara Kramžar je nase opozorila v ŽNK Ljubljana, pred tem pa je igrala še za ekipe Slovan, ŽNK Krim, NK Ribnica in Futsal Olimpija Ljubljana. Za Slovenijo pa je igrala že v mlajših selekcijah, preden je novembra 2022 dočakala vpoklic v člansko reprezentanco (do danes 23 tekem in devet golov).
Nato je sledil odmeven prestop v italijansko prestolnico, kjer je z Romo pomagala osvojiti prvi ligaški naslov kluba leta 2023, ob tem pa je debitirala tudi v Ligi prvakinj. Iz Rome je bila posojena tudi italijanskemu prvoligašu Comu.
V Angliji je v preteklosti že igrala nekdanja slovenska reprezentantka Snežana Maleševič, ki je leta 2010 postala članica ekipe Millwall Lionesses.
