Zara Kramžar najbolj nadarjena mlada nogometašica na stari celini

"To priznanje je dokaz, da sem do svojega 17. leta storila ogromno za svoj nogometni razvoj. Ob tej priložnosti bi se zahvalila svojemu nekdanjemu klubu ŽNK Ljubljana in vsem tistim, ki so mi na tej poti pomagali, da lahko danes uživam v igranju nogometa na najvišji ravni," je po prejeti nagradi za najbolj nadarjeno mlado nogometašico na stari celini med drugim dejala Zara Kramžar.