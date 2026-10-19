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Nogomet

Zaradi antisemitskih izpadov v postopku že 23 navijačev

Split, 19. 10. 2026 20.14 pred 49 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Divjanje navijačev v Splitu

Preiskovalni sodnik županijskega sodišča v Splitu je drevi še enemu nogometnemu navijaču, osumljenemu javnega spodbujanja k nasilju in sovraštvu, odredil enomesečni pripor, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Po dogodkih, ki so v Splitu sprožili odločne odzive pristojnih organov, je policija doslej kazensko ovadila 23 oseb.

Navijači splitskega Hajduka
Navijači splitskega Hajduka
FOTO: Profimedia

Državno tožilstvo je pripor predlagalo za skupino osmih osumljencev, od katerih so policisti prijeli enega, preostale še iščejo. Preiskava se nanaša na sporne vzklike med četrtkovim navijaškim sprevodom v Splitu pred nogometno tekmo med Hajdukom in nizozemskim Ajaxom v konferenčni ligi na stadionu Poljud.

Splitska policija je doslej zaradi suma javnega spodbujanja k nasilju in sovraštvu kazensko ovadila 23 oseb. Šest osumljencev je bilo v ponedeljek v priporu, policija pa je še iskala 15 oseb. Preiskava se nadaljuje. Tožilstvo je zaradi suma javnega spodbujanja k nasilju in sovraštvu ovadilo tudi mladoletnika. Sodnik za mladoletnike ga je po zaslišanju izpustil na prostost, vendar mu je prepovedal obiskovanje nogometnih tekem Hajduka.

Torcida Split
Torcida Split
FOTO: Profimedia

Potem ko je preiskovalni sodnik županijskega sodišča odredil pripor za skupino navijačev Torcide zaradi nacističnih in antisemitskih vzklikov, sta se dva iskana navijača, med njima tudi nekdanji tajnik skupine Torcida Stipe Lekić, sama zglasila pred zaporom Bilice v Splitu in se predala. Pred vstopom v zapor sta pozirala in se fotografirala z majico z žaljivim napisom, usmerjenim proti novinarjem, poroča N1.

Lekić in moški, ki je bil z njim, sta v rokah držala črno majico z belim napisom Novinari crvi (Novinarji črvi). Poleg napisa sta pred vhodom v zapor pozirala s stisnjenimi pestmi v boksarski drži. Evropska nogometna zveza (Uefa) datuma odločitve o morebitnih sankcijah proti Hajduku še ni sporočila. Med možnimi ukrepi so denarna kazen in omejitve obiska tekem, vključno z delnim zaprtjem stadiona. Hajduk je zaradi prejšnjih kršitev že dobil pogojno kazen delnega zaprtja tribun.

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KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

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Modrooki
19. 10. 2026 20.55
Ukinit tekme to je noro kaj se dogaja šport ni več to kaj je bil samo nasilje ugasni TV prižgi možgane
Odgovori
+1
1 0
hribouc
19. 10. 2026 20.55
Sosedje nas prekašajo in vedno bodo samo v fašiz*u in turizmu.
Odgovori
+2
2 0
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