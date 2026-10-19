Zaradi antisemitskih izpadov v postopku že 23 navijačev

Državno tožilstvo je pripor predlagalo za skupino osmih osumljencev, od katerih so policisti prijeli enega, preostale še iščejo. Preiskava se nanaša na sporne vzklike med četrtkovim navijaškim sprevodom v Splitu pred nogometno tekmo med Hajdukom in nizozemskim Ajaxom v konferenčni ligi na stadionu Poljud.

Splitska policija je doslej zaradi suma javnega spodbujanja k nasilju in sovraštvu kazensko ovadila 23 oseb. Šest osumljencev je bilo v ponedeljek v priporu, policija pa je še iskala 15 oseb. Preiskava se nadaljuje. Tožilstvo je zaradi suma javnega spodbujanja k nasilju in sovraštvu ovadilo tudi mladoletnika. Sodnik za mladoletnike ga je po zaslišanju izpustil na prostost, vendar mu je prepovedal obiskovanje nogometnih tekem Hajduka.