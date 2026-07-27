Šokanten prizor na tekmi v Braziliji: nasprotnico brcala v glavo

Čeprav ženske veljajo za nežnejši spol, smo bili v Braziliji na odprtju občinskega prvenstva v ženskem futsalu priča enemu najbolj nešportnih prizorov na športnih igriščih.

Incident se je zgodil na odprtju lige Eusebio v mestu Fortaleza med tekmo med RDJ Esporte Feminino Project in As Resenhas. Nad igralko ekipe RDJ je bil storjen prekršek, zaradi katerega je padla na tla. Takrat je igralka ekipe As Resenhas, ki je prekršek tudi storila, povsem izgubila živce in medtem ko je nasprotnica ležala na igrišču, dvakrat brcnila v njeno glavo. Ko je to videla ena od igralk RDJ, je stopila v bran svoji soigralki, vendar je nasilna nogometašica nato še njo udarila v obraz. Na igrišče so nemudoma prihitele druge igralke, sodniki in trenerji, ki so poskušali umiriti razgrete strasti. Zaradi incidenta je bila tekma prekinjena.