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Nogomet

Šokanten prizor na tekmi v Braziliji: nasprotnico brcala v glavo

Fortaleza, 27. 07. 2026 10.45 pred 14 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
futsal ženske

V Braziliji je športno javnost pretresel incident na tekmi ženskega futsala. Igralka je po prekršku nad nasprotnico izgubila nadzor in jo, medtem ko je ta negibno ležala na tleh, dvakrat brcnila v glavo. Zaradi nasilnega in skrajno nešportnega dejanja je prejela petletno prepoved nastopanja na tekmovanjih, njena ekipa pa je bila izločena iz nadaljnjega tekmovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav ženske veljajo za nežnejši spol, smo bili v Braziliji na odprtju občinskega prvenstva v ženskem futsalu priča enemu najbolj nešportnih prizorov na športnih igriščih.

Incident se je zgodil na odprtju lige Eusebio v mestu Fortaleza med tekmo med RDJ Esporte Feminino Project in As Resenhas. Nad igralko ekipe RDJ je bil storjen prekršek, zaradi katerega je padla na tla. Takrat je igralka ekipe As Resenhas, ki je prekršek tudi storila, povsem izgubila živce in medtem ko je nasprotnica ležala na igrišču, dvakrat brcnila v njeno glavo. Ko je to videla ena od igralk RDJ, je stopila v bran svoji soigralki, vendar je nasilna nogometašica nato še njo udarila v obraz. Na igrišče so nemudoma prihitele druge igralke, sodniki in trenerji, ki so poskušali umiriti razgrete strasti. Zaradi incidenta je bila tekma prekinjena.

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Predsednica RDJ Sport Projecta, Radija Nascimento, je na družbenih omrežjih ekipe sporočila, da so nogometašico, ki je bila med incidentom brcnjena v glavo, odpustili iz bolnišnice in okreva doma.

Športna liga Eusébio in športna koordinacija Sejuv sta prek športno-disciplinske komisije sprejeli odločitev o petletni prepovedi nastopanja za igralko, ki je zagrešila nasilni incident. Disciplinska komisija je iz tekmovanja izločila tudi ekipo As Resenhas, za katero je nastopala kaznovana igralka.

Toda to ni bil prvi incident v brazilskem ženskem futsalu. Leta 2017 se je na tekmi med ekipama Montenegro in Veneza zgodil prav tako pretresljiv dogodek, ki se je končal z obžalovanja vrednimi prizori in nasiljem na igrišču.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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