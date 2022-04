Predsednik Juventusa Agnelli znova v težavah, tokrat sum dvomljivih prestopov

Preiskovalci italijanske nogometne zveze so zahtevali, da se Agnelli izključi iz nogometa za eno leto zaradi njegove morebitne vloge pri domnevno napihnjenih vrednostih transferjev igralcev, namenjenih umetnemu povečanju bilance kluba.

Andrea Agnelli je le eden od 61 ljudi, ki so se znašli pred nogometnim razsodiščem FIGC, skupaj z nekdanjim športnim direktorjem Juventusa Fabiom Paraticijem, njegovo zamenjavo Federicom Cherubinijem, izvršnim direktorjem Mauriziom Arrivabenejem ter podpredsednikom in nekdanjim igralcem Pavlom Nedvedom.

Filmski mogotec De Laurentiis se mora zagovarjati pred morebitnim 11-mesečnim suspenzom, medtem ko bi lahko njegovi ženi in otrokoma Edoardu in Valentini (vsi so del kluba) za šest mesecev prepovedali sodelovanje v nogometu.

Preiskovalci zahtevajo tudi izključitev igralcev v treh drugih klubih serie A, Empoliju, Genoi in Sampdorii, ter šestih nižjeligaških ekipah, vključno z nekdanjim prvoligašem Chievom, ki je lani propadel, ter je obdržal ime in svojo ekipo v amaterski mladinski ligi.