Zaradi finala LE prestavili poroke v Frankfurtu

Zaradi Eintrachtove uvrstitve v finale nogometne Lige Evropa, ki bo 18. maja v Sevilli, so v Frankfurtu preložili devet porok, ki so bile napovedane za naslednji dan. Finalni obračun bomo v sredo od 20.30 prenašali na Kanalu A in VOYO.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:40 audio-control-play-line Iz 24UR: V finalu lige Evropa se bosta srečali Glasgow Rangers in Eintracht 07:11 audio-control-play-line Vrhunci povratnih polfinalnih tekem Lige Evropa icon-chevron-left icon-chevron-right