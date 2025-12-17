Zaradi groženj odstopa predsednik Celtica

"Z žalostjo objavljam svojo odločitev. Odhajam z mesta predsednika Celtica. Verjamem, da je mojih 18 let kot izvršnega direktorja in tri kot predsednika pokazalo mojo sposobnost soočanja in premagovanja izzivov na številnih frontah. Toda grožnje iz nekih virov so se povečale in jih ne morem več prenašati," je za klubsko spletno stran zapisal Peter Lawwell.

Grožnje na račun Škota so "ogrozile in vznemirile mojo družino". "Tega mi ni treba. Ne morem tega sprejeti in zato zapuščam klub, ki sem ga ljubil celo življenje," je dodal Lawwell.