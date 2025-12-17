Naslovnica
Nogomet

Zaradi groženj odstopa predsednik Celtica

Glasgow, 17. 12. 2025 20.16 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Peter Lawwell

Škotski nogometni velikan Celtic iz Glasgowa bo dobil novega predsednika. Zaradi groženj in žalitev bo klub konec meseca zapustil Peter Lawwell, zamenjal pa ga bo dosedanji izvršni direktor Brian Wilson, so sporočili iz kluba.

Peter Lawwell je bil 18 let predsednik Celtica
Peter Lawwell je bil 18 let predsednik Celtica
FOTO: AP

"Z žalostjo objavljam svojo odločitev. Odhajam z mesta predsednika Celtica. Verjamem, da je mojih 18 let kot izvršnega direktorja in tri kot predsednika pokazalo mojo sposobnost soočanja in premagovanja izzivov na številnih frontah. Toda grožnje iz nekih virov so se povečale in jih ne morem več prenašati," je za klubsko spletno stran zapisal Peter Lawwell.

Grožnje na račun Škota so "ogrozile in vznemirile mojo družino". "Tega mi ni treba. Ne morem tega sprejeti in zato zapuščam klub, ki sem ga ljubil celo življenje," je dodal Lawwell.

Celtic
Celtic
FOTO: Profimedia

Celtic je v času njegovega delovanja v klubu osvojil 38 lovorik, stalno igra v evropskih tekmovanjih, posodobili so stadion Celtic Park in zgradili nov trenažni center. Kelti imajo v tej sezoni precej težav, tudi letno skupščino so prestavili zaradi spora med upravo in navijači.

V domači ligi so na drugem mestu s šestimi točkami zaostanka za Heartsom, a imajo zeleno-beli iz Glasgowa tudi dve tekmi manj.

celtic peter lawwell grožnje predsednik odstop

