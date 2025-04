Zaradi groženj sodniku s smrtjo brez tekem v delu Francije

Grožnje s smrtjo je 35-letni sodnik, ki deluje na tekmah nižje ravni, dobil konec marca. Odločil se je, da se umakne iz nogometa, saj ne želi ogroziti sebe in družine, piše AFP. "Po tem je nepredstavljivo, da bi se vrnil na igrišče. Ne sodim zato, da bi dobival grožnje in potem vsak ponedeljek, ko bi stopil iz hiše, gledal okrog sebe, če kdo čaka name," je dejal za agencijo sodnik, ki je želel ostati anonimen.

Zaradi groženj se je sicer obrnil na policijo, kjer so potrdili, da so začeli preiskavo. Kolegi sodnika so se odločili, da bodo na problematiko nasilja nad sodniki opozorili tako, da ne bodo sodili nobene tekme v Alzaciji. Prestaviti bodo morali približno 800 tekem. Alzaška nogometna zveza je sicer največja v Franciji s 85.000 registriranimi igralci in 537 klubi, sodniško stavko je podprla. Krovna francoska zveza FFF se za zdaj na dogajanje ni odzvala.

V Alzaciji so na tekmah nižje ravni tudi že uvedli možnost vijoličastega in belega kartona; s prvim sodnik prekine tekmo zaradi neprimernega vedenja, z drugim igralca, ki ugovarja, pošlje na klop za deset minut. A kljub tem ukrepom se stopnja nasilja ne zmanjšuje, ugotavljajo pri alzaški nogometni zvezi. Vsak konec tedna imajo vsaj 60 disciplinskih kršitev in dva resna primera.

Obenem pa opozarjajo tudi na odnos do sodnikov na najvišji ravni, saj klubi v elitni francoski ligi ne kaznujejo igralcev, trenerjev ali funkcionarjev, ki spodbujajo takšno vedenje. Zadnja takšna primera sta izjavi predsednika Marseilla Pabla Longorie in trenerja Lyona Paula Fonsece. Vodstvo lige je sicer ukrepalo in ju kaznovalo, kluba pa ne, dodaja AFP.