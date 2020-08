Zaradi karantene nezadovoljni Vidmar s pomenljivim sporočilom: 'Marija je vse razkužila'

Igralci NK Olimpije so še vedno v karanteni, saj so v klubu imeli pozitivne primere. A ne kot v tujini, kjer se iz trenažnega procesa izloči le pozitivne primere, preostale pa redno testira, NIJZ je odredil 14-dnevno karanteno za celotno ekipo. Tako so morali pri Nogometni zvezi prestaviti začetek Prve lige, vprašanje pa je, ali jo bodo sploh lahko regularno izpeljali, če bodo takšna pravila obveljala in bo moral vsak klub zaradi enega primera v 14-dnevno karanteno. Nogometna zveza Slovenije se je preventivno že odločila, da na stadion zaenkrat v novi sezoni ne bo spuščala gledalcev.

Tudi zato je vratarja zmajev Nejca Vidmarja zmotil pogled na sveto mašo pri Brezjah na dan Marijinega vnebovzetja, kjer se je zbrala izjemno velika množica, čeprav NIJZ dovoljuje le zbiranja do 500 ljudi ob njihovi odobritvi. Sodeč po sliki se je v Brezjah zbralo bistveno več ljudi. Vidmar je ob fotografiji maše pripisal: "Marija je vse razkužila. Nič bat."