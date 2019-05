Zaradi Kariusovih napak nastradal avto njegove partnerke

Vratar Loris Karius, ki so se ga po lanski mizerni predstavi v finali Lige prvakov hitro znebili v Liverpoolu, se ni znašel niti v novem klubu Bešiktašu. Tam je počel še hujše napake kot v Liverpoolu in vsakič znova skrbel za viralne videoposnetke. Kritizirali so ga tako mediji kot navijači, nazadnje ga je javno napadel tudi trenerSenol Gunes. "Tako je že od začetka. Ne čuti se kot del ekipe. To je nekaj, česar nismo uspeli rešiti in prevzemam del krivde. Nekaj je narobe in prav tako nima sreče. Ima talent, toda ne funkcionira in imamo težave," je pred tedni povedal Gunes. Za nameček ima Karius v Turčiji tudi težave s plačilno nedisciplino kluba, zaradi katere je že napovedal, da bo uporabil razpoložljiva pravna sredstva.