Zaradi navijaških izgredov v Argentini ugasnilo eno življenje

Policija je izstrelila gumijaste naboje in solzivec pred stadionom Carmelo Zerillo v La Plati, približno 50 kilometrov južno od argentinske prestolnice Buenos Aires, ko je poskušala preprečiti navijačem, da bi se vrinili v že tako prepolno prizorišče.

Nemiri so se nadaljevali v notranjosti stadiona, kjer je bilo videti šokirane gledalce, ki so preskakovali zaščitno ograjo, da bi ubežali nasilju od zunaj in prišli na igrišče. "Lahko potrdim, da je ena oseba mrtva. Ta oseba je umrla zaradi zastoja srca," je dejal Sergio Berni, varnostni minister province Buenos Aires, kjer je potekala tekma prve argentinske lige.

Sodnik Hernan Mastrangelo je tekmo po devetih minutah prekinil do nadaljnjega "zaradi pomanjkanja (varnostnih) zagotovil." Igralci in tehnično osebje so zapustili igrišče in se umaknili v garderobe. "Izgredi zunaj stadiona in na tribunah so vplivali na vse nas na igrišču," je dodal Mastrangelo: "Zraka, polnega solzivca, ni bilo mogoče dihati. Situacija je ušla izpod nadzora in varnostnih zagotovil ni bilo."