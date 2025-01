Zaradi nove pogodbe je 'nedosegljiv' Shearerjev rekord resno ogrožen

Erling Haaland je presenetil nogometno javnost s podpisom astronomske, kar devet let in pol dolge pogodbe z Manchester Cityjem, ki ga na Etihad veže do konca sezone 2033/2034. Jasno je, da ima Norvežan odlične možnosti, da postane najboljši strelec v zgodovini Premier League. Ta rekord trenutno drži Alan Shearer, ki je dolgo veljal za neulovljivega. A ne več, česar se zaveda tudi sam.