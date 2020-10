Posledica koronavirusa: v blagajni Uefe 470 milijonov manj

Gre za sredstva, ki bi jih morala Uefa dejansko razdeliti klubom, a jih ne more zaradi izpada plačil televizijskih partnerjev, kot sta Kitajska in Katar. Uefa je skrb vzbujajoče podatke predstavila na sestanku Združenja evropskih nogometnih klubov, interesne skupine profesionalnih klubov pri Uefi.

Nemški udeleženci lige prvakov in evropske lige naj bi zgolj v lanski sezoni izgubili več kot deset milijonov evrov. Najbolj prizadet klub iz bundeslige je prvak Bayern München. Po informacijah Bildabo zmagovalec lige prvakov od zadnjega delnega izplačila za sezono 2019/20 prejel pet milijonov evrov manj.

Polfinalisti lige prvakov – rdeči biki iz Leipziga Kevina Kamplanamesto predvidenih pet milijonov evrov računajo lahko na polovico tega zneska, torej 2,5 milijona evrov, Bayer Leverkusen se prav tako lahko nadeja izplačila v višini "le" dveh milijonov evrov. Le Dortmund ima po lastnih podatkih nekoliko manjšo izgubo zaradi predčasnega slovesa v osmini finala. Lanska udeleženca evropske lige Wolfsburg in Eintracht Frankfurt bi zdaj morala prejeti le okoli 800.000 evrov, Borussia Mönchengladbach pa slabih 500.000 evrov.

V naslednjih štirih letih bodo klubi od Uefe očitno prejeli bistveno manj denarja, ker bodo s trenutnimi rezi lahko pokrili le petino tega finančnega izpada.

Zaradi koronske krize se je ustavil evropski šport, tudi po vnovičnem zagonu športa so tekme brez gledalcev postale skorajda pravilo. To klubom prinaša veliko izgubo, saj ti služijo na račun prodaje vstopnic in letnih abonmajskih vstopnic ter prihodkov od prodaje pijače, hrane in navijaških izdelkov.