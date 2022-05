Zaradi ponarejenih majic z motivi SP v Katarju aretiranih pet oseb

To so bile prve aretacije zaradi ponarejanja artiklov, čeprav so katarske oblasti že decembra vdrle v tovarno parfumov, kjer so dišave polnili v stekleničke z logotipom svetovnega prvenstva, vendar takrat policisti niso aretirali nobenega.

Tokrat pa je katarska policija za kibernetske zločine pridržala pet ljudi zaradi promoviranja prodaje oblek, na katerih so bili logotipi letošnjega svetovnega prvenstva, čeprav teh Fifa kot lastnica trženjskih pravic mundiala ni odobrila, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Policija je ukrepala na podlagi namigov o profilu na družbenih omrežjih, preko katerega so prodajali majice in kape z znakom svetovnega prvenstva. Policija je artikle zasegla, neimenovani osumljenci pa so ob predložitvi dokazov priznali obtožbe zoper njih in jih bodo predali tožilstvu, so še dodali na ministrstvu.

Fifa je na vse katarske telefonske številke poslala sporočilo in opozorila, da je nezakonito uporabljati logotipe svetovnega prvenstva. Odobreni uradni artikli so sicer na prodaj v trgovinah, medtem ko se cenejši ponaredki najdejo na uličnih tržnicah in spletu.