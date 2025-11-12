Svetli način
Nogomet

Zaradi propalestinskih objav odpuščen nogometaš dosegel pravno zadoščenje

Mainz, 12. 11. 2025 16.25 | Posodobljeno pred 39 minutami

Anwar El Ghazi, nekdanji član nemškega nogometnega prvoligaša Mainza, je po neupravičeni prekinitvi pogodbe po dveh letih dosegel pravno zadoščenje. Vodilni v klubu so izgubili pritožbo proti Nizozemcu. Primer se nanaša na propalestinske objave in odpoved po hitrem postopku, za kar v klubu niso imeli zakonske podlage.

"Sprejeti moramo odločitev sodišča, ki je ugotovilo, da vedenje in dejanja našega zaposlenega po grozljivem napadu Hamasa leta 2023 niso predstavljala zadostnega razloga za odpoved po hitrem postopku," je pojasnil predsednik in izvršni direktor kluba Stefan Hofmann.

Anwar El Ghazi
Anwar El Ghazi FOTO: AP

Anwar El Ghazi, ki danes šteje 30 let, je bil odpuščen po propalestinski objavi na Instagramu po terorističnem napadu borcev Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. Delovno sodišče je odpoved po hitrem postopku julija razglasilo za neveljavno; Mainz se je neuspešno pritožil na delovno sodišče.

Izredna odpoved pogodbe oziroma delovnega razmerja po hitrem postopku ni bila upravičena. Svoboda izražanja v tem primeru prevlada nad interesi delodajalca. Prekinitev pogodbe po hitrem postopku zato ni bila upravičena, je zapisano v obrazložitvi odločitve. "Vendar pa vztrajamo pri svojem stališču glede vsebine zadeve. Na podlagi vrednot in prepričanj, ki opredeljujejo Mainz, nadaljnje zaposlovanje posameznikov, ki se izražajo in delujejo v temeljnem nasprotju s temi vrednotami, ne pride v poštev," je pojasnil Hofmann.

Mainz je trenutno predzadnji na lestvici nemškega prvenstva. Na Nizozemskem rojeni napadalec maroškega rodu je po koncu pogodbe z nemškim klubom igral za Cardiff City, trenutno pa v Katarju igra za klub Al Sailija.

Mainzu je bilo naloženo, da El Ghaziju plača 1,5 milijona evrov odškodnine. Klub je odškodnino izplačal, napadalec pa je napovedal, da bo pol milijona evrov daroval otrokom v Gazi. Mainz mu še vedno dolguje 200.000 evrov posebnih dodatkov. V zvezi s tem je dejal, da bi se rad zahvalil Mainzu za "financiranje projektov za otroke v Gazi in za poskus, da bi ga utišali, s čimer je njegov glas za zatirane in brez glasu v Gazi postal še glasnejši".

nogomet Anwar El Ghazi odpoved mainz palestina
boslo
12. 11. 2025 16.59
+1
Nizozemec 🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
