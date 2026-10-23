Zaradi protestov prestavili veliki derbi francoskega nogometa

To je že četrta tekma ta konec tedna v prvi in drugi francoski ligi, ki so jo prestavili zaradi napovedanih obsežnih demonstracij v Franciji; podobni protesti so potekali že 17. oktobra.

PSG, ki je trenutno drugi na lestvici in ima enako število točk (14) kot vodilni Lyon, bo ta odmeven dvoboj na stadionu Park princev odigral v času podelitve zlate žoge. Za to nagrado se poteguje tudi več igralcev PSG, med njimi Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele in Fabian Ruiz. Slovesnost se bo v Londonu začela ob 19.30.

Že pred to odločitvijo sta bili prestavljeni tekma med Toulousom in Troyesom v prvi ter tekma druge lige med Montpellierjem in Red Starom; obe sta bili sprva načrtovani v soboto. Hkrati je bil začetek sobotne tekme med Saint-Etiennom in Nantesom prestavljen z 20.00 na 20.45.

V Parizu je za nedeljo predviden še en velik športni dogodek: tekma lige NFL med New Orleansom in Pittsburghom, ki so jo iz ZDA preselili na stadion Stade de France. Tekma, ki se začne ob 14.30, že zahteva angažiranje policijskih sil.

Do teh prestavitev prihaja teden dni po demonstracijah v Franciji, ki so jih zaznamovali različni incidenti.