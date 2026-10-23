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Nogomet

Zaradi protestov prestavili veliki derbi francoskega nogometa

Pariz, 23. 10. 2026 15.01 pred 41 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
PSG vs Lyon

Osrednja tekma 8. kroga francoskega nogometnega prvenstva med vodilnima kluboma PSG in Lyonom, ki je bila sprva na sporedu v nedeljo ob 20.45, je prestavljena. Preložitev je zahtevala policijska prefektura, nov termin dvoboja je ponedeljek ob 20.30, je danes sporočilo vodstvo lige LFP.

Nasilni protesti v Franciji
Nasilni protesti v Franciji
FOTO: AP

To je že četrta tekma ta konec tedna v prvi in drugi francoski ligi, ki so jo prestavili zaradi napovedanih obsežnih demonstracij v Franciji; podobni protesti so potekali že 17. oktobra.

PSG, ki je trenutno drugi na lestvici in ima enako število točk (14) kot vodilni Lyon, bo ta odmeven dvoboj na stadionu Park princev odigral v času podelitve zlate žoge. Za to nagrado se poteguje tudi več igralcev PSG, med njimi Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele in Fabian Ruiz. Slovesnost se bo v Londonu začela ob 19.30.

Že pred to odločitvijo sta bili prestavljeni tekma med Toulousom in Troyesom v prvi ter tekma druge lige med Montpellierjem in Red Starom; obe sta bili sprva načrtovani v soboto. Hkrati je bil začetek sobotne tekme med Saint-Etiennom in Nantesom prestavljen z 20.00 na 20.45.

V Parizu je za nedeljo predviden še en velik športni dogodek: tekma lige NFL med New Orleansom in Pittsburghom, ki so jo iz ZDA preselili na stadion Stade de France. Tekma, ki se začne ob 14.30, že zahteva angažiranje policijskih sil.

Do teh prestavitev prihaja teden dni po demonstracijah v Franciji, ki so jih zaznamovali različni incidenti.

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Kolllerik
23. 10. 2026 15.52
A zdej so pa lahko prestavl
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