Zaradi smrti navijača prestavljena tekma med Dinamom in AEK

V ponedeljek zvečer se je v bližini stadiona grškega velikana AEK, kjer se zbirajo navijači domače ekipe, pojavilo okrog 150 navijačev Dinama iz Zagreba. Sledil je spopad navijačev obeh klubov, v katerem je bil do smrti zaboden 22-letnik. "Resen incident se je zgodil pred stadionom Nea Filadelfia. Mladi Grk je bil zaboden do smrti, šest ranjencev pa je še vedno v bolnišnici," je sporočila grška policija, ki je po incidentu aretirala 98 ljudi.

Dinamo Zagreb je v sporočilu za javnost obsodil incidente in navijače opozoril, naj ne potujejo v Atene. "GNK Dinamo ostro obsoja izgrede, ki so se sinoči zgodili v Atenah. Takšni dogodki niso v skladu z vrednotami in etiko, ki jo spodbujamo kot klub in skupnost. Ponovno opozarjamo in pozivamo vse navijače Dinama, naj ne potujejo na tekmo v Grčijo, saj se je Uefa v dogovoru s policijo odločila, da bosta obe tekmi minili brez gostujočih navijačev," so sporočili iz pisarn zagrebškega velikana.

Tekma med AEK in Dinamom je že prestavljena, po poročanju hrvaškega časnika Sportske novosti pa Dinamu grozi celo izpad iz Evrope.