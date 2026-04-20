'Zaradi sodnikov Real lažje zmaguje v Ligi prvakov kot v LaLigi'

Razprtje med Madridčani in špansko nogometno zvezo še nikoli ni bilo večje. Po zadnji ligaški tekmi, na kateri je Real proti Gironi znova ostal brez zmage, so razmere prišle do vrelišča, "ne bomo sodelovali v skorumpiranem tekmovanju" so se glasile besede iz španske prestolnice. Razlog za jezo pri galaktikih je bila predvsem nesojena enajstmetrovka v sodnikovem dodatku, ko je Kylian Mbappe prejel močan udarec v glavo, ki je terjal tudi nekaj kapljic krvi.

Po izpadu v četrtfinalu Lige prvakov naj bi bila na kocki tudi prihodnost glavnega trenerja Alvara Arbeloe, ki ni uspel dvigniti rezultatske krivulje po odhodu Xabija Alonsa. Neuspeh v Evropi v Madridu vedno pušča globoko bolečino. Nenazadnje so daleč najtrofejnejši klub stare celine, s kar 15 osvojenimi naslovi evropskih prvakov. V zadnjih 20 letih so jih vpisali šest, le enega manj kot v državnem prvenstvu, kjer je primat prevzela Barcelona. Kot enega glavnih razlogov za neuspeh na domačih tleh Arbeloa navaja tudi sodniške razmere.

"Razlog je očiten, veliko ljudi ga opazi. Seveda imamo veliko prostora za izboljšave, a sojenje se mora izboljšati. Situacije, kot tista proti Gironi, se nam zgodijo prevečkrat, zato je Realu lažje osvojiti Ligo prvakov kot LaLigo," je bil pred končnico sezone brez dlake na jeziku nekdanji španski reprezentant na klopi belega baleta.