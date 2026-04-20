Nogomet

'Zaradi sodnikov Real lažje zmaguje v Ligi prvakov kot v LaLigi'

Madrid, 20. 04. 2026 16.36 pred 18 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Lu.M
Alvaro Arbeloa in Slavko Vinčić

Madridskemu Realu grozi druga zaporedna sezona, v kateri bodo ostali popolnoma praznih rok, razočaranje, ki ga številni navijači v španski prestolnici ne pomnijo. Prejšnji teden jih je iz četrtfinala Lige prvakov izločil Bayern, v domačem prvenstvu pa ima vodilna Barcelona visokih devet točk prednosti. Strateg belega baleta Alvaro Arbeloa je za morebiten neuspeh v domačem prvenstvu okrivil tudi sodnike.

Okrvavljen Kylian Mbappe
Okrvavljen Kylian Mbappe
Razprtje med Madridčani in špansko nogometno zvezo še nikoli ni bilo večje. Po zadnji ligaški tekmi, na kateri je Real proti Gironi znova ostal brez zmage, so razmere prišle do vrelišča, "ne bomo sodelovali v skorumpiranem tekmovanju" so se glasile besede iz španske prestolnice. Razlog za jezo pri galaktikih je bila predvsem nesojena enajstmetrovka v sodnikovem dodatku, ko je Kylian Mbappe prejel močan udarec v glavo, ki je terjal tudi nekaj kapljic krvi.

Po izpadu v četrtfinalu Lige prvakov naj bi bila na kocki tudi prihodnost glavnega trenerja Alvara Arbeloe, ki ni uspel dvigniti rezultatske krivulje po odhodu Xabija Alonsa. Neuspeh v Evropi v Madridu vedno pušča globoko bolečino. Nenazadnje so daleč najtrofejnejši klub stare celine, s kar 15 osvojenimi naslovi evropskih prvakov. V zadnjih 20 letih so jih vpisali šest, le enega manj kot v državnem prvenstvu, kjer je primat prevzela Barcelona. Kot enega glavnih razlogov za neuspeh na domačih tleh Arbeloa navaja tudi sodniške razmere.

"Razlog je očiten, veliko ljudi ga opazi. Seveda imamo veliko prostora za izboljšave, a sojenje se mora izboljšati. Situacije, kot tista proti Gironi, se nam zgodijo prevečkrat, zato je Realu lažje osvojiti Ligo prvakov kot LaLigo," je bil pred končnico sezone brez dlake na jeziku nekdanji španski reprezentant na klopi belega baleta.

Igralci Real Madrida
Igralci Real Madrida
Njegove besede v največji meri seveda letijo na tako imenovani primer Negreira, ki je na Iberskem polotoku pred tremi leti dodobra razburil nogometno javnost. Barceloni se očitata skoraj dve desetletji podkupovanja sodnikov, glavni dokaz pa so nakazila katalonskih velikanov na bančni račun podpredsednika sodniške organizacije Joseju Marii Enriquezu Negreiri. Arbeloa je v preteklosti afero označil za "največji škandal v zgodovini španskega nogometa".

KOMENTARJI3

Kolllerik
20. 04. 2026 16.50
Spet prijateljice noči o nedolžnosti 🤣🤣🤣
štajerski janezek
20. 04. 2026 16.49
🤣🤣 jokica
RUBEŽ
20. 04. 2026 16.49
HAHAHA, Madridske jokice. Vi z "galaktično ekipo, polni zlatih bivših, zdajšnjih in bodočih zlatih žog" ste pa ja toliko boljši in suverenejši od klubov v LALIGI in Bayerna, da vam sodniki ne bi smeli niti poskusiti naškoditi, pa bi vi z svojo kvaliteto in vsemi zlatimi žogami to zlahka anulirali. Ste le samooklicani "galaktiki". Pa ne. Ostanete jokice. Za izpad proti Bayernu krivite sodnika in ravno Vinčič vas je držal preveč dolgo v igri. Priznajte si, da je Bayern pač v dveh tekmah bil predober. Po domače, doživeli ste dva poraza. Ostali ste prekratki za dva gola-do podsljškov. Tako da počistite doma svoje smetišče in potem govorite i drugih. Nihče vas ne pogreša.
