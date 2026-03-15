Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Razmere na Bližnjem vzhodu odnesle Finalissimo med Španijo in Argentino

Doha, 15. 03. 2026 14.30 pred 43 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Finalissima

Finalissime, tekme med nogometnima prvakoma Južne Amerike in Evrope, ne bo. Obračun med Argentino in Španijo bi se moral odviti 27. marca v Dohi, vendar je bil zaradi spopadov na Bližnjem vzhodu sprva prestavljen, zdaj pa je tudi dokončno odpovedan, saj se reprezentanci nista mogli dogovoriti za novo prizorišče in termin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi napete situacije na Bližnjem vzhodu so v Katarju začasno odpovedali vse športne dogodke, kar je med drugim ogrozilo tudi Finalissimo, tekmo med aktualnim evropskim in južnoameriškim nogometnim prvakom. Španska in argentinska nogometna reprezentanca bi se namreč morali srečati 27. marca v katarski Dohi.

Preberi še Vojna na Bližnjem vzhodu ogrozila tudi nogometni spektakel

Evropska nogometna zveza UEFA je brez uspeha iskala nadomestne rešitve. Prva možnost je bila, da se tekma na predviden datum odvije na madridskem Bernabeuu. Drugi predlog je bil, da se Finalissima izvede v obliki dveh tekem; prvič bi se reprezentanci srečali 27. marca v Madridu in drugič pred evropskim prvenstvom leta 2028 v Buenos Airesu.

Finalissima
Finalissima
FOTO: Marca.com

Argentinci se z nobeno izmed ponujenih možnosti niso strinjali. Predlagali so, da se obračun odvije po letošnjem svetovnem prvenstvu, kar pa ni ustrezalo Špancem. Nazadnje so podali pobudo, da se Finalissima izvede 31. marca na enem izmed evropskih stadionov, a se je tudi ta možnost izkazala za neizvedljivo.

In ker se reprezentanci za nov termin in prizorišče nista uspeli dogovoriti, sta bili Finalissimo primorani odpovedati. Tako bo na obračun med Laminom Yamalom in Lionelom Messijem treba še nekoliko počakati.

nogomet španija argentina uefa

Šeško na klopi, Bijol začel tekmo

Zvezdnik Reala dosegel neverjeten zadetek s svoje polovice

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
15. 03. 2026 15.56
Real je ponudil na razpolago svoj stadion, ki je najmodernejši v Evropi, ampak se argentinska zveza s tem ni strinjala. Raje so odpovedali tekmo, kot pa da bi zaigrali na Bernabeuu. Kako patetično, ampak niti ne toliko presenetljivo 😂 messek je imel verjetno veliko besede pri tem
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki le malo prepustila domišljiji
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Tedenski horoskop: Device bodo organizirane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
vizita
Portal
Partnerica Rickyja Gervaisa razkrila diagnozo raka dojke
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Žitarica, ki lahko hitro zniža holesterol in izboljša prebavo
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
cekin
Portal
Hoteli v Dubaju do 50 % cenejši: kako je vojna čez noč uničila turizem
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Konec dobe poceni mobilnikov: Kaj poganja rast cen?
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
moskisvet
Portal
S to fotografijo je znova dvignila temperaturo na družbenih omrežjih
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Mladi nogometaš iz Radomelj: "Moj cilj? Liga prvakov – in nič manj!"
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
dominvrt
Portal
Divje cvetje: zakaj in kdaj ga pustiti rasti ter kako ustvariti minitravnik
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Odkrijte skrivnost svežega hladilnika: Soda bikarbona resnično deluje!
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
okusno
Portal
Vsi govorijo o božanski sladici, ki združuje dve veliki klasiki
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Anatomija padca
Parazit
Parazit
Kmetija
Kmetija
Interesno območje
Interesno območje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564