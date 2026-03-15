Razmere na Bližnjem vzhodu odnesle Finalissimo med Španijo in Argentino

Zaradi napete situacije na Bližnjem vzhodu so v Katarju začasno odpovedali vse športne dogodke, kar je med drugim ogrozilo tudi Finalissimo, tekmo med aktualnim evropskim in južnoameriškim nogometnim prvakom. Španska in argentinska nogometna reprezentanca bi se namreč morali srečati 27. marca v katarski Dohi.

Evropska nogometna zveza UEFA je brez uspeha iskala nadomestne rešitve. Prva možnost je bila, da se tekma na predviden datum odvije na madridskem Bernabeuu. Drugi predlog je bil, da se Finalissima izvede v obliki dveh tekem; prvič bi se reprezentanci srečali 27. marca v Madridu in drugič pred evropskim prvenstvom leta 2028 v Buenos Airesu.

Argentinci se z nobeno izmed ponujenih možnosti niso strinjali. Predlagali so, da se obračun odvije po letošnjem svetovnem prvenstvu, kar pa ni ustrezalo Špancem. Nazadnje so podali pobudo, da se Finalissima izvede 31. marca na enem izmed evropskih stadionov, a se je tudi ta možnost izkazala za neizvedljivo.

In ker se reprezentanci za nov termin in prizorišče nista uspeli dogovoriti, sta bili Finalissimo primorani odpovedati. Tako bo na obračun med Laminom Yamalom in Lionelom Messijem treba še nekoliko počakati.