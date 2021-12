Nova afera: zaradi suma gospodarskega kriminala aretirali predsednika Sampdorie

Iz Sampdorie so v izjavi, ki so jo objavili na uradni spletni strani kluba, izrazili začudenje nad preiskavo, češ da se nanaša na zadeve izpred nekaj let, hkrati pa so navedli, da namerava Massimo Ferrero nepreklicno odstopiti s položaja predsednika kluba ter v celoti sodelovati s preiskovalci.

Preiskava naj bi potekala v različnih deželah, med drugim v Lombardiji, Laciju, Kampanji, Bazilikati in Kalabriji.

Predsedniku Sampdorie očitajo povzročitev stečaja štirih podjetij v Kalabriji z goljufijo v sostorilstvu, zavajanje in oškodovanje upnikov in vrsto korporativnih ter davčnih kaznivih dejanj, kot so uničenje ali kraja poslovnih knjig in knjigovodskih evidenc.

Preiskava kalabrijskega tožilstva ni edina preiskava, ki vključuje pokrovitelja Sampdorie. Pred tremi leti je bil v Rimu rojeni magnat, ki se ukvarja s filmsko produkcijo, pod drobnogledom tožilstva zaradi pranja denarja in goljufij. Preiskava je bila povezana s prodajo nogometaša Pedra Obianga West Hamu za 6,5 milijona evrov, denar pa naj bi nato prek slamnatega podjetja uporabil za lastne potrebe, kot so kritje dolgov in investiranje filmskega projekta.