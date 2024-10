Zaradi ugovarjanja v dveh minutah prejel dva kartona, zdaj ne bo igral proti Realu

Takrat je nekdanji nogometaš Barcelone Ilaix Moriba prejel svoj prvi rumeni karton zaradi prekrška. Že dve minuti pozneje je nasprotnika poskušal ustaviti še bolj nerodno in sodnik Adrian Cordero Vega mu je brez zadržkov pokazal tudi drugi rumeni karton ter posledično tudi rdečega. Z njegovo odločitvijo se nikakor ni mogel sprijazniti Celtin legendarni nogometaš in kapetan Iago Aspas , ki je zaradi nespoštljivega ugovarjanja tudi prejel rumen karton.

Obračun v Las Palmasu se je za Celto začel dobro, saj je izkušeni Borja Iglesias svoje moštvo v vodstvo popeljal v 28. minuti. Še pred tem so v 17. minuti sodniki iz VAR sobe zaradi prepovedanega položaja izničili zadetek Williota Swedberga . Celta je torej v gosteh igrala dobro in potek srečanja imela pod nadzorom. Vse do 52. minute ...

Celta je torej v razponu dveh minut ostala brez dveh nogometašev, Aspas pa je bil tako razjarjen, da je svoje soigralce poskušal prepričati, da v znak protesta zapustijo zelenico. Ti niso ugodili kapetanovi želji in do konca tekme so kljub dvema igralcema manj zdržali pritisk nasprotnikov in zmagali z izidom 1:0. Celta Vigo se bo v naslednjem obračunu brez obeh igralcev morala soočiti z aktualnim prvakom Real Madridom.