Zasedba Lionela Messija nemočna proti Parižanom

Izbranci trenerja Luisa Enriqueja so povsem nadigrali zasedbo Lionela Messija . S štirimi zadetki so že v prvem polčasu rešili vprašanje zmagovalca.

Parižani se bodo v četrtfinalu merili proti zmagovalcu obračuna Flamengo - Bayern München, ta se bo začel ob 22. uri.

V ponedeljek bosta osmino finala igrala Inter Milano in Fluminense, v torek Manchester City in Al Hilal ter Real Madrid in Juventus, v noči na sredo pa še Borussia Dortmund in Monterrey.