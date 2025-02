Zasedbi iz Rima vknjižili zmago, vodilni Napoli pa le do remija z Udinesejem

Nedeljski dvoboji 24. kroga Serie A so bili v večji meri v znamenju Rimljanov. Roma je namreč v gosteh ugnala Venezio (0:1), Lazio pa je na domačem Olimpicu s 5:1 odpihnil Monzo. Manjši zdrs pa si je privoščil prvi na prvenstveni lestvici Napoli, ki je doma remiziral z Udinesejem Jake Bijola, Sandija Lovrića in Davida Pejičića.

Videmčani so v gosteh uspeli vodilni ekipi na prvenstveni lestvici uspeli izmakniti dve točki. Nogometaši Napolija so sicer povedli po golu Scotta McTominaya, vendar so gostje hitro odgovorili, izid je le tri minute kasneje izenačil Jurgen Ekkelenkamp. V drugem polčasu je Udinese brez strahu še naprej pritiskal, lepo priložnost za vodstvo je imel v 46. minuti ob strelu Lovrića z roba kazenskega prostora, vendar je domači vratar poskus ubranil. Do konca tekme zadetkov nismo več videli in Neapeljčani so se morali sprijazniti z delitvijo točk.

Do zmage pa je prišla Roma, ki je še osmo zaporedno tekmo v italijanskem prvenstvu neporažena. Varovanci Claudia Ranierija so z 0:1 ugnali Venezio, edini zadetek na tekmi pa je dosegel Paulo Dybala, ki je v 57. minuti natančno izvedel 11-metrovko.

Precej bolj zanesljivo so svoje delo opravili mestni rivali Rome, ki so s 5:1 odpravili Monzo. Ob zmagi Lazia je bil dvakrat natančen Pedro, v polno pa so zadeli še Adam Marušić, Valentin Castellanos in Fisayo Dele-Bashiru. Visok poraz Monze je bil usoden za trenerja Salvatoreja Bocchettija, ki je bil na položaju od konca decembra. Za njegovega naslednika bo družina Berlusconi nazaj vpoklicala Alessandra Nesto, poroča italijanski tisk.

Cagliari je proti Parmi prišel do pomembnih treh točk v boju za prvoligaški obstanek. Cagliari je premagal Parmo z 2:1 in osvojil pomembne tri točke. Za gostitelje sta zadela Alessandro Vogliacco (57., avtogol) in Florinel Coman (70. minuta), za Parmo pa Giovanni Leoni (78.). Cagliari se je prebil na 13. mesto, Parma pa je padla na 18. Kljub drugem zaporednem remiju na vrhu lestvice s 55 točkami ostaja Napoli, drugouvrščeni Inter jih ima 51, Atalanta je s točko manj na tretjem. Sledi Lazio, ki je z zmago nad Monzo znova prehitel Juventus, šesta pa je Fiorentina.

