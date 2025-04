Zaskrbljujoče scene pred clasicom, Barcini navijači skandirajo: 'Vinicius, umri'

Pred današnjim finalom španskega kraljevega pokala v Sevilli med Real Madridom in Barcelono se je na družabnih omrežjih pojavil video navijačev Barcelone, ki so skandirali 'Vinicius, umri'. Nogometaš Reala Vinicius Junior je v Španiji prepogosto tarča žalitev, tudi rasističnih, in najnovejša nesprejemljiva epizoda na žalost ne preseneča.