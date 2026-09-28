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Nogomet

Messijev prosti strel iz 'nemogočega' položaja spomnil na najboljše čase

Los Angeles, 28. 09. 2026 09.44 pred 40 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.J.
Lionel Messi

V 27. krogu MLS v gosteh proti Columbus Crew je Inter Miami zabeležil peti poraz v sezoni (2:1), a v ameriški javnosti se le malokdo ukvarja z rezultatom tekme, temveč z novo mojstrovino, za katero je v 33. minuti tekme poskrbel eden najboljših nogometašev vseh časov, Lionel Messi. To je bil njegov 931. gol v karieri na uradnih tekmah in 76., ki ga je dosegel iz prostega strela. Argentinec je že prejšnji teden dosegel svoj 100. gol za moštvo iz Miamija, ko je Inter v finalu pokala Campeones premagal mehiški Cruz Azul.

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Lionel Messi bo 6. oktobra v Buenos Airesu na tekmi z Beninom zadnjič zaigral za reprezentanco. Iz argentinske zveze so sporočili, da je bil stadion Monumental, ki sprejme preko 85.000 gledalcev, razprodan v dveh urah.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: AP

Argentinska nogometna zveza bi za slovo 39-letnega športnika lahko število vstopnic bržkone kar podvojila. Zanimanje je bilo kljub manj atraktivnemu tekmecu iz zahodne Afrike ogromno in po dveh urah so na portalu za nakup vstopnic napisali agotado (razprodano). 

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Cene vstopnic so se gibale med približno 52 in 277 evri. Messi je letos še nastopil na svetovnem prvenstvu, kjer so Argentinci branili naslov, prišli vse do finala, kjer pa so jih ustavili Španci. Šest tednov po izgubljenem finalu je nogometaš konec avgusta napovedal svoj umik iz reprezentance.

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Mnoge je presenetilo, da ga je selektor Lionel Scaloni kljub temu uvrstil v ekipo za prihajajoče prijateljske tekme. Predsednik nogometne zveze Claudio Tapia pa je potrdil, da je Messi sprejel povabilo za obračun z Beninom, saj se je od navijačev želel posloviti na domačem stadionu. 

Lionel Messi odšteva do zadnje tekme v dresu argentinske reprezentance.
Lionel Messi odšteva do zadnje tekme v dresu argentinske reprezentance.
FOTO: AP

Tapia je sporočil tudi, da so vsi argentinski igralci, ki so z Messijem leta 2022 osvojili naslov prvakov, in njihove družine povabljeni na tretjo tekmo, da bi doživeli "zadnji tango najboljšega igralca na svetu".

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Pred tem bo Argentina 30. septembra v Cordobi igrala proti Boliviji, 3. oktobra pa se bo prav tako v Buenos Airesu pomerila z Burkino Faso. Messi je od svojega prvega nastopa leta 2005 za Argentino doslej odigral 207 reprezentančnih tekem in dosegel 125 golov - oboje sta rekorda v zgodovini argentinske reprezentance.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: Profimedia

Pred štirimi leti je Messi argentinsko reprezentanco popeljal do naslova svetovnega prvaka v Katarju. Dvakrat - leta 2014 in 2026 - je bil z Argentino tudi svetovni podprvak. V letih 2021 in 2024 je z reprezentanco osvojil tudi copo Americo. Na klubski ravni Messi trenutno igra za Inter Miami v severnoameriški MLS.

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Rekord, za rekordom ...

Lionel Messi je proti Columbusu dosegel svoj 931. gol v karieri na uradnih tekmah in 76., ki ga je dosegel iz prostega strela. Le dva gola iz prostih strelov mu manjkata Marcelinhu Carioci, ki drži absolutni rekord (78). Letos ima v MLS že 21 golov, s čimer je svojo prednost na vrhu lestvice strelcev povečal na tri gole pred Hrvatom Petrom Muso iz Dallasa.

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KOMENTARJI4

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royayers
28. 09. 2026 10.23
Kateri casi pa so Messijevi najboljsi, zadnji 22 let, vsak dan, vsaka tekma? Goat ne popusca.
Odgovori
0 0
Kolllerik
28. 09. 2026 10.21
Kdo drug kot najboljši med najboljšimi.....
Odgovori
+1
1 0
Loptass
28. 09. 2026 10.07
Če napišem kaj si mislim o tej potezi Messija, me je strah, da bo Realist napisal, da gre za sovražno vsebino. Dobro da so raznorazni komentatorji tekme in novinarji povedali svoje.
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+2
2 0
26250440
28. 09. 2026 10.25
A vidiš kolk si sovražen ,k nisi Ronalda omenil...hahahaha
Odgovori
0 0
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