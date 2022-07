Zavist v Realovi garderobi: francoski vezist 'trn v peti' Casemira

Casemiru je hitro postalo jasno, da klubsko vodstvo Reala francoskega vezista ni pripeljalo na Santiago Bernabeu, da bi sedel na klopi za rezervne nogometaše.

Če za nekoga odštejete 80 milijonov evrov, da bi okrepili svoje vrste, je povsem logično, da od njega pričakujete velike stvari. Prihod mladega in nadarjenega Aureliena Tchouamenija v garderobo Reala je očitno nekoliko zamajala zaverovanost dolgoletnih nosilcev igre vase- že omenjenega Casemira, Luke Modrića in Tonija Kroosa -, ki ohranjajo vajeti igre 14-kratnega evropskega klubskega prvaka v svojih nogah. "Brazilec komajda pogleda Tchouamenija, kar dovolj zgovorno priča o Casemirovi bojazni pred morebitno izgubo mesta v začetni enajsterici Reala v prihodnji sezoni. Koliko časa bo trajala Brazilčeva ignoranca do mladega francoskega vezista, je težko napovedati. Dejstvo pa je, da je bil Tchouameni pripeljan, da bi okrepil in obenem povečal konkurenco v zvezni vrsti. Tudi trener Carlo Ancelotti bo storil vse, da nekdanjega člana Monaca čim prej vključi v moštvo," so zapisali pri madridskem športnem časniku AS.