Vroče v taboru svetovnih prvakov: Mbappe zaradi Girouda želel pred medije

Aktualni svetovni prvaki so na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom evropskega prvenstva ugnali Bolgarijo s 3:0. Po poškodbi povratnika v reprezentanco Karima Benzemaja je na igrišče vstopil Olivier Giroud in takoj zablestel z dvema zadetkoma. Kljub temu pa je napadalec Chelseaja potožil, da s strani soigralcev prejme premalo uporabnih podaj.

"Včasih poskušam z vtekanjem, žoge pa ni od nikoder. Ne govorim, da sem vedno na pravem mestu, a bilo bi dobro, če bi dobil več žog," je povedal aktualni zmagovalec Lige prvakov. Francoski mediji so takoj začeli s špekulacijami, da so bile besede uperjene v Kyliana Mbappeja, hitro pa je posredoval tudi Didier Deschamps, ki je želel strasti vsaj nekoliko umiriti. "Mislim, da Giroud s tem ni ciljal ne na Mbappeja ne na kogarkoli drugega. Tako pač je. Napadalci govorijo, da od vezistov ne dobijo dovolj podaj. Nogometaši sredine igrišče pa, da se napadalci ne gibljejo dovolj."

A škoda je že bila storjena. Športni dnevnik L'Equipe namreč poroča, da je Mbappe partnerju v konici napada zameril do te mere, da si je želel tudi sam stopiti pred medije. Deschamps je željo svojega zvezdnika pričakovano zavrnil in mu dejal, naj se raje osredotoči na bližajoči se začetek prvenstva.

Pri L'Equipe so še dodali, da sta se Giroud in Mbappe že pogovorila. Izkušenejši 34-letnik naj bi želel zgladiti nesoglasja, a je bil hitronogi zvezdnik PSG-ja še naprej nezadovoljen. Je pa Giroudu v bran že stopil nekdanji reprezentant galskih petelinov Johan Micoud, ki je dejal, da se Mbappe preveč osredotoča zgolj nase in da s tem ogroža kemijo v ekipi.

"Zmagali smo na obeh prijateljskih tekmah (proti Bolgariji in Walesu, op. a.), a izgledalo je, kot da smo izgubili z 0:4. Ko je Mbappe zapuščal igrišče, je izgledal povsem razočarano. Moral bi se zavedati, da se ne vrti vse okoli njega," je dejal nekdanji nogometaš Bordeauxa, Parme in Werderja iz Bremna.