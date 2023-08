Zavrnil ponudbo Bayerna, da bi se lahko pridružil Realu

Čeprav je bil po poročanju madridskega časnika AS po Courtoisovi poškodbi favorit številka ena za prihod na Santiago Bernabeu dozdajšnji vratar Seville Bono, sta za spremembo načrta pri madridskih belih med drugim poskrbeli izrazita želja Arrizabalage po povratku v rodno deželo in trener vratarjev Reala Luis Llopis, ki je pred leti to funkcijo opravljal tudi pri Athleticu iz Bilbaa, kjer se je Arrizabalaga pred odhodom k Chelseaju več kot izkazal.

Pri Asu še dodajajo, da je za zdaj med kluboma dosežen dogovor o posoji nogometaša. Ali bo sčasoma dodana tudi klavzula, ki bi omogočala kasnejši odkup Kepove pogodbe od Chelseaja, bo kot vselej pokazal čas.