Zbadanje v garderobi Panathinaikosa: 'Samo Srbijo nam dajte'

Žreb skupin je v garderobi trenutno vodilne ekipe grškega prvenstva močno odmeval. Poskrbel je, da se bo slovenski trio Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič v drugem krogu skupine C pomeril proti Filipu Mladenoviću in Filipu Đuričiću v dresu Srbije.

"Zelo zanimivo bo, sploh tista tekma v Münchnu proti Srbiji. Verjamem, da bo pol stadiona slovenskega, pol pa srbskega. To bo balkanska poslastica. V ekipi imamo dva Srba, tako da je bilo že kar nekaj zbadanja," je po nedeljski zmagi proti OFI-ju iz Krete povedal Benjamin Verbič.

Andraž Šporar je nato pojasnil, o čem so se pogovarjali s srbskima soigralcema: "Rekli smo jim: 'Samo Srbijo nam dajte, da bomo imeli tri točke že zagarantirane.' Oni pa so to govorili za nas. Bilo je nekaj zbadanja, kar je normalno."