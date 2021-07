ZDA in Kanada v polfinalu zlatega pokala

Na nogometnem prvenstvu Srednje in Severne Amerike ter Karibov, ki poteka v ZDA, so znani vsi polfinalisti. Kot zadnji sta se med najboljše štiri ekipe uvrstili reprezentanci ZDA in Kanade. Američani so tesno z 1:0 (0:0) premagali Jamajko, Kanadčani pa z 2:0 (1:0) Kostariko.

Američani, ki igrajo z mlado ekipo, so na domačem prvenstvu na stadionu v Dallasu do zmage nad Jamajčani prišli v 83. minuti, ko je edini zadetek na tekmi po podaji Cristiana Roldana dosegel Matthew Hoppe. Že pred tem pa so po zanesljivi zmagi napredovali Kanadčani. V 18. minuti je z golom preko loba za vodstvo poskrbel David Junior Hoilett. Končnih 2:0 je v 69. minuti po napaki domače obrambe z golom z bližine zapečatil Stephen Eustaquio. Kanada se je tako uvrstila v prvi polfinale po letu 2007. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Že v nedeljo sta se v polfinale uvrstila Mehika, ki je s 3:0 premagala Honduras, in azijski prvak Katar, ki je s 3:2 ugnal Salvador. Polfinala, v katerem se bosta pomerila ZDA in Katar ter Kanada in Mehika, bosta v noči na petek po slovenskem času.