ZDA naslednja postaja za 'nogometnega popotnika' Nanija

Nani je sicer julija lani sklenil dveletno pogodbo s klubom, kjer je leta 2007 začel kariero in se vanj na kratko vrnil leta 2014. V pestri karieri je zdaj 32-letni nogometaš igral še za Fenerbahče, Valencio in Lazio, največje uspehe pa dosegel pri Manchester Unitedu, s katerim je leta 2008 osvojil tudi Ligo prvakov. Sporting je trenutno šele četrti v domačem prvenstvu z devetimi točkami zaostanka za Portom, v Ligi Evropa pa je na prvi tekmi šestnajstine finala izgubil z Villarrealom.

NANI

"Vedno je nekaj izvrstnega, ko lahko malce bolje spoznaš druge kulture," je o svoji pestri športni poti za Uefo pred dnevi povedal Nani. "Malce ti razširi obzorja in spoznaš, da nisi sam na tem svetu, da se vse ne vrti le okoli tvoje države ali naroda. Mislim, da moraš spoštovati druge kulture in države. V nogometu je enako: čeprav živiš v drugih državah in zastopaš klub iz tuje države, pogosto čutimo veliko povezanost z državo, v kateri živimo. Pogosto so nam kot družina, saj z njimi preživimo več časa kot z našimi družinami. Glede na te izkušnje, ki sem si jih skozi leta nabral z igranjem v različnih državah, se mi zdi, da reči, kot so različne rase in državljanstva ne obstajajo. Vsi smo enaki, edina reč, v kateri se razlikujemo, je jezik. Seveda so velike kulturne razlike in razlike v navadah, toda spoznal sem, da se zelo hitro prilagodimo in naučimo živeti z navadami, ki veljajo v drugih državah in kulturah."