Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Čeprav bodo igrali na SP, iranski predstavniki ne smejo na žreb skupin

Teheran, 02. 10. 2025 10.34 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Združene države Amerike so po navedbah iranske nogometne zveze iranski delegaciji zavrnile vstop na žreb svetovnega prvenstva. ZDA so zavrnile predsednika zveze Mehdija Tadža, selektorja Amirja Galenoeija in sedem drugih uradnikov, tiskovnega predstavnika Amir-Mehdija Alawija.

Donald Trump je uvedel prepoved potovanja za ljudi iz več držav, vključno z Iranom. A pravi, da bo za športnike naredil izjemo.
Donald Trump je uvedel prepoved potovanja za ljudi iz več držav, vključno z Iranom. A pravi, da bo za športnike naredil izjemo. FOTO: AP

Iranska zveza bo zdaj poskušala prek predsednika mednarodne zveze Fife Giannija Infantina razveljaviti odločitev. Upa, da bo prepoved odpravljena v naslednjih dveh tednih. 

Žreb bo 5. decembra v Washingtonu, turnir pa bo prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki. Fifa se sklicuje na dogovore z ameriško vlado in predvideva, da bo ta Irancem dovolila vstop v državo.

Ameriški predsednik Donald Trump je uvedel prepoved potovanja za ljudi iz več držav, vključno z Iranom, čigar reprezentanca se je že uvrstila na SP. Vendar pa je v odloku ameriškega predsednika glede svetovnega prvenstva in olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu določeno tudi, da bodo za športnike, trenerje, podporno osebje in ožje družinske člane veljale izjeme prepovedi.

Iran in ZDA nimata diplomatskih odnosov že več kot 45 let in veljata za dva največja sovražnika. Skoraj dva milijona Irancev živi v ZDA in kljub političnim razlikam so lahko obiskali svoje družinske člane. Toda tudi ta družinska srečanja so zaradi trenutne prepovedi potovanja onemogočena.

zda iran svetovno prvenstvo prepoved vstopa
Naslednji članek

Mlada Yamal in Pedri sta bila glasna pred tekmo, po njej sta dobila odgovor

SORODNI ČLANKI

Vse na enem mestu: Arsenal do zmage, Monaco do točke proti Cityju

Valverde razočaran: Za Real Madrid sem dal vse in še več

Rummenigge o prestopu Woltemadeja: Našli so idiota, ki jim je dal 75 milijonov

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256